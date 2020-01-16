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2020-01-16T15:10+0300
https://ria.ru/20200116/1563498701.html
Киргизия нацелена на решение приграничных вопросов с Таджикистаном
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РИА Новости

Киргизия нацелена на решение приграничных вопросов с Таджикистаном

15:10 16.01.2020
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© Фото : пресс-служба ГПС КиргизииПограничники на кыргызско-таджикской границе
Пограничники на кыргызско-таджикской границе
© Фото : пресс-служба ГПС Киргизии
БИШКЕК, 16 янв - РИА Новости. Киргизия нацелена на скорейшее решение вопросов границы с Таджикистаном, заявил в четверг на координационном совещании по приграничным вопросам вице-премьер республики Жениш Разаков.
В четверг под председательством вице-премьера в городе Баткен состоялось координационное совещание по приграничным вопросам с участием руководителей Государственного комитета национальной безопасности, Государственной пограничной службы, министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и местных органов власти Баткенской области.
"Киргизская сторона придерживается ранее достигнутых договоренностей и нацелена на скорейшее решение приграничных вопросов", - цитирует заявление Разакова пресс-служба кабмина.
По его словам, решение вопросов по делимитации и демаркации государственной границы находится на постоянном контроле правительства. "Переговорный процесс усложняют возникающие инциденты на приграничных участках, которые приводят к человеческим жертвам, возрастанию тревоги и страха у местного населения. Всего этого стороны не должны допускать", - заявил Разаков.
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Он отметил, что силовые структуры вкупе с местными органами власти "должны обеспечить реализацию комплекса мероприятий по укреплению приграничного сотрудничества и безопасности, а также эффективную разъяснительную работу среди местного населения приграничных сел в целях недопущения и предупреждения каких-либо провокаций и конфликтных ситуаций".
Вице-премьер добавил, что местным органам власти необходимо активно работать с населением по решению актуальных вопросов социально-экономического характера. "Согласно протоколу, подписанному по итогам встречи с таджикской стороной, прорабатываются согласованные варианты взаимообмена равнозначными и равновеликими земельными участками между Баткенским районом и городом Исфара на некоторых участках. Кроме того, будет проводиться совместное патрулирование на ряде автодорог, а также будут установлены светофоры, камеры видеонаблюдения на пересечении ряда автомобильных дорог", - заявил Разаков.
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Десятого января ночью в районе киргизского села Кок-Таш неизвестные закидали несколько автомашин и дом киргизстанцев камнями, прибывших на место ЧП пограничников обстреляли из мелкокалиберного оружия. Как утверждают в ведомстве, огонь велся со стороны Таджикистана. При этом по версии Душанбе, инцидент спровоцировала киргизская сторона. В погранвойсках Таджикистана заявляют, что ночью с киргизской стороны обстреляли машину сотрудника отдела внутренних дел города Исфара. Одиннадцатого января в том же районе произошла стычка между жителями приграничных сел двух государств, в результате которой стороны забросали друг друга камнями. После этого по подозрению в хулиганстве и участии в массовых беспорядках правоохранительные органы Киргизии задержали четверых жителей Баткенской области. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков потребовал ускорить работу до делимитации границы.
В среду в Бишкеке прошел митинг, участники которого потребовали от властей предотвратить конфликты на границе с Таджикистаном.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
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