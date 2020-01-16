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Матвиенко: Совфед рассмотрит поправки в конституцию на заседании
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РИА Новости

Матвиенко: Совфед рассмотрит поправки в конституцию на заседании

15:06 16.01.2020 (обновлено: 15:17 16.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Совет Федерации готов провести специальное заседание для рассмотрения законов о внесении изменений в Конституцию РФ, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.
Ранее она отметила, что парламентарии считают важным принятие этих законов в весеннюю сессию палаты.
"Как только законы будут приняты Госдумой, они будут внесены в Совет Федерации. Мы готовы провести специальное заседание для рассмотрения этих важнейших законов", - сказала Матвиенко журналистам.
Она также подчеркнула, что Совет Федерации и Госдума будут параллельно работать над законопроектами.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании коллегии Счетной палаты РФ
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФПолитика
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