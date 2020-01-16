Матвиенко: Совфед рассмотрит поправки в конституцию на заседании

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Совет Федерации готов провести специальное заседание для рассмотрения законов о внесении изменений в Конституцию РФ, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко

Ранее она отметила, что парламентарии считают важным принятие этих законов в весеннюю сессию палаты.

"Как только законы будут приняты Госдумой, они будут внесены в Совет Федерации. Мы готовы провести специальное заседание для рассмотрения этих важнейших законов", - сказала Матвиенко журналистам.