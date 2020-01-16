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2020-01-16T16:14+0300
https://ria.ru/20200116/1563498297.html
Что предложил Мишустин: персональная ответственность и справедливость
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РИА Новости

Что предложил Мишустин: персональная ответственность и справедливость

15:12 16.01.2020 (обновлено: 16:14 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Кандидат на пост председателя правительства России Михаил Мишустин описал в Госдуме, какой видит свою работу в этой должности и что собирается требовать от министров. Отвечая на вопросы парламентариев, он подчеркнул, что приветствует открытую критику, и заявил о персональной ответственности членов правительства. Что Мишустин предлагает изменить в исполнительной власти — в материале РИА Новости.

Персональная ответственность правительства

В случае поддержки своей кандидатуры Мишустин будет "ориентировать новый состав правительства России на тесное партнерство с депутатами Государственной думы, фракциями, с Советом Федерации". "Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития", — добавил он.

Социальная справедливость — приоритет

Как отметил Мишустин, "прозвучавшее вчера послание президента нужно воспринимать прежде всего как программу социальной справедливости, основанную на наших традиционных ценностях, обращенную к людям, их самым насущным проблемам". "На первом месте — забота о детях, о семьях, о росте их достатка и повышении качества жизни", — расставил он приоритеты.

Обязательность майских указов

"Конечно, майские указы безусловны к выполнению. Правительство будет этим заниматься", — ответил Мишустин на вопрос о реализации поручений президента в области социальной политики, образования и науки.

Оздоровление оборонной промышленности

Мишустин обратил внимание на то, что отечественный оборонпром выпускает высокотехнологическую продукцию. "Его дальнейшее развитие, без сомнения, — наш приоритет. В условиях стабилизации гособоронзаказа особенно важно оздоровить, нормализовать финансовое положение оборонных организаций, активно проводить диверсификацию предприятий ОПК и наращивать выпуск гражданской наукоемкой продукции", — подчеркнул он.

Деньги на реализацию проектов

"Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач, начиная уже с января этого года", — уточнил Мишустин. На реализацию послания президента в течение четырех лет понадобится четыре триллиона рублей, добавил он, в частности в 2020-м — 450 миллиардов.

Защита предпринимателей и создание рабочих мест

Кандидат на пост председателя правительства указал на важность улучшения предпринимательского климата. "Чтобы люди, которые занимаются бизнесом, в том числе молодые люди, чувствовали себя уверенно и защищенно, могли развивать свое дело, создавать новые рабочие места и, главное, повышать заработную плату сотрудникам", — объяснил он.

Социальная помощь — адресная

Кроме того, Михаил Мишустин заявил о необходимости в течение двух лет разработать систему социальной адресной помощи нуждающимся. "Существует огромное количество льгот, их сотни, — сказал он. — Сегодня очень тяжело видеть, как эти льготы расходуются, потому что нет заявительного принципа, есть принцип их автоматического распределения, когда вы не видите таргетированную аудиторию, куда они пошли". И предложил сделать социальную помощь адресной: "Мы сможем формировать по домохозяйствам, по семье доходы и считать, если хотите, федеральную формулу бедности, которую потом <...> через социальные контракты доводить до конечного потребителя адресно".

Вернуть утраченное доверие бизнеса

Мишустин выразил мнение, что для дальнейшего развития и роста ВВП "необходимо в первую очередь стимулировать рост инвестиций, <...> вернуть, может быть, утраченное доверие между властью и бизнесом, серьезно поговорить о том, что мешает, убрать издержки и излишнее давление". "Если оно есть, надо понять, какое", — развил мысль он.

Развитие агросектора и рост доходов фермеров

Мишустин напомнил, что Россия за последние годы добилась "достаточно высоких, серьезных результатов в этой сфере (сельского хозяйства. — Прим. ред.), практически полностью обеспечила продовольственную безопасность страны". "И сейчас ключевая задача — это дальнейшее увеличение потенциала экспорта сельхозпродукции, причем не только зерна, а также и других продуктов растениеводства и животноводства, — продолжил он. — Важно также развивать кооперацию, чтобы фермеры, малые сельскохозяйственные предприятия могли увеличить сбыт, получать больше доходов".

Средства на автодороги

Мишустин высказался за приоритет снятия инфраструктурных ограничений в транспортной сфере. "Прежде всего, речь идет об автодорогах, которые связывают центры областей, выходят на федеральные трассы, а также на обходах крупных городов", — отметил он. По его словам, "на такие окупаемые проекты, как подчеркнул президент в послании Федеральному собранию, уже в этом году могут направляться средства Фонда национального благосостояния".

Перспективы списания кредитов

Отвечая на вопросы депутатов, Мишустин негативно отнесся к идее о списании или "заморозке" всех кредитных долгов россиян. По его словам, это приведет "к целой волне банкротств, соответственно, деньги потеряют те, кто совсем не виноват". "Вообще плохо оцениваю списания как пока еще действующий налоговик", — добавил Мишустин, на момент заседания еще остающийся исполняющим обязанности главы Федеральной налоговой службы. Также он предложил вместе с Центробанком обратить большее внимание на микрофинансовые организации.

"Длинные" деньги для экономики

Мишустин обратил внимание на то, что необходима активная совместная работа Центробанка и финансового блока кабинета министров для привлечения "длинных" денег в реальный сектор экономики. "Это одна из важнейших задач Центрального банка. Но, конечно, финансово-экономический блок правительства будет, как и прежде, оказывать здесь необходимое содействие и активно участвовать в этом", — сказал он депутатам.

Повышение реальных доходов граждан

Кандидат на пост главы правительства напомнил, что одним из приоритетов в послании президента Федеральному собранию было указано и повышение реальных доходов граждан. "Как реализовать эти задачи? Во-первых, президент отметил, что необходимо запустить новый инвестиционный цикл, для этого в ближайшее время нужно принять пакет законопроектов о защите и поощрении капиталовложений, а также добиться того, чтобы они заработали повсеместно", — объяснил Мишустин.
Вместе с тем он подчеркнул, что "нужно продолжать снимать избыточные административные барьеры, эффективно провести и закончить реформу контрольно-надзорной деятельности".

Экспансия России в цифровой сфере

"У России есть замечательные решения и свои платформы, очень важно в этом смысле помочь нашим умным ребятам, которые создают эти цифровые платформы, и с экспортом помочь, вообще с определением того, где мы можем поднажать и где развиться", — поделился своим видением Мишустин.

Технологическое развитие России

Кандидат на пост премьер-министра Мишустин поделился деталями предлагаемых планов: "Стимулирование технологического развития экономики. Нужно постараться совершить настоящий прорыв в цифровизации реального сектора".

Отчет перед парламентом

Мишустин пообещал в апреле 2020-го представить нижней палате парламента отчет о курсе правительства и выразил надежду на его одобрение.


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Михаил МишустинСовет Федерации РФГосдума РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Где прогрессивный налог, зависящий от дохода (хотя бы до 60%)? Где дополнительный налог для сверх-прибыльных отраслей - добыча нефти, газа и полезных ископаемых, телевидение, спорт (хотя бы до 50%)?
16 января, 15:41
MYMake Yellowstone Great Again
39010010
Сразу два вопроса -- когда снизят акциз на бензины, и уберут дублирующие налоги? Когда будет произведено перераспределение налоговых поступление между федеральным и муниципальными бюджетами? Все сказанное прекрасно, но в последние годы у нас правительство пыталось оседлать загнанную лошадь. Может пора пристрелить и поехать на новой, обдумывая к каким результатам мы стремимся, а не какие показатели нам подсчитывать?
16 января, 15:49
Станислав Русских
1921000
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