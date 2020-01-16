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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-16T14:51+0300
https://ria.ru/20200116/1563497524.html
Москва готова к росту нагрузки в роддомах из-за расширения маткапитала
https://cdn23.img.ria.ru/images/151461/81/1514618192_0:45:2242:1306_1036x0_80_0_0_076d78d8c83aa3364ab3be0f5b8207f8.jpg
РИА Новости

Москва готова к росту нагрузки в роддомах из-за расширения маткапитала

14:51 16.01.2020
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© РИА Новости / Сергей ВенявскийНоворожденные в родильном доме
Новорожденные в родильном доме
© РИА Новости / Сергей Венявский
Новорожденные в родильном доме. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Москва готова к увеличению рождаемости и нагрузке в роддомах в связи с введением материнского капитала на первого ребенка, сообщил журналистам руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в среду предложил выдавать материнский капитал уже при рождении первенца, увеличив его до 466 тысяч 617 рублей, а за второго ребенка повысить до 616 тысяч 617 рублей. При этом программу маткапитала глава государства предложил продлить до конца 2026 года.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Онлайн
15 января, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
"Да, Москва готова к этому, Москва хотела бы этого, и Москва этого ждет... У нас большой запас прочности, высококвалифицированные кадры работают в родильных домах, у нас обширная сеть женских консультаций... Мы готовы к тому, чтобы москвички и россиянки рожали больше", - сказал Хрипун.
Он также отметил, что в этом году начинает работу новый перинатальный центр на территории больницы №67 имени Ворохобова, один из крупнейших в Европе. К концу года должно быть завершено строительство еще одного акушерско-детского стационара в Коммунарке.
Капитально
15 января, 15:11
Капитально
15110003
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Послание президента России Федеральному собраниюАлексей ХрипунВладимир ПутинМоскваОбщество
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