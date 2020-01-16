Москва готова к росту нагрузки в роддомах из-за расширения маткапитала

"Да, Москва готова к этому, Москва хотела бы этого, и Москва этого ждет... У нас большой запас прочности, высококвалифицированные кадры работают в родильных домах, у нас обширная сеть женских консультаций... Мы готовы к тому, чтобы москвички и россиянки рожали больше", - сказал Хрипун.