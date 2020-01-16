Москва готова к росту нагрузки в роддомах из-за расширения маткапитала

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Москва готова к увеличению рождаемости и нагрузке в роддомах в связи с введением материнского капитала на первого ребенка, сообщил журналистам руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в среду предложил выдавать материнский капитал уже при рождении первенца, увеличив его до 466 тысяч 617 рублей, а за второго ребенка повысить до 616 тысяч 617 рублей. При этом программу маткапитала глава государства предложил продлить до конца 2026 года.
"Да, Москва готова к этому, Москва хотела бы этого, и Москва этого ждет... У нас большой запас прочности, высококвалифицированные кадры работают в родильных домах, у нас обширная сеть женских консультаций... Мы готовы к тому, чтобы москвички и россиянки рожали больше", - сказал Хрипун.
Он также отметил, что в этом году начинает работу новый перинатальный центр на территории больницы №67 имени Ворохобова, один из крупнейших в Европе. К концу года должно быть завершено строительство еще одного акушерско-детского стационара в Коммунарке.
15 января, 15:11Капитально