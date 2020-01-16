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Формирование нового правительства
2020-01-16T17:07+0300
https://ria.ru/20200116/1563497412.html
Мишустин рассказал о возможностях дальнейшего развития экономики
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РИА Новости

Мишустин рассказал о возможностях дальнейшего развития экономики

14:49 16.01.2020 (обновлено: 17:07 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Назначенный новым премьер-министром РФ Михаил Мишустин заявил, что сегодня в российской экономике созданы достаточные резервы, чтобы развиваться дальше, необходим рост инвестиций.
"Макроэкономическая стабильность, которая сейчас есть, это очень важный фактор. Сегодня, фактически, созданы достаточные резервы, достигнут низкий уровень инфляции - фактически мы видим, что удержим его в 4%. Это очень важный фактор. Для того чтобы дальше развиваться и дальше обеспечить рост ВВП, необходимо, в первую очередь, стимулировать рост инвестиций, это очень важно", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы, которые в четверг рассматривали его кандидатуру на пост премьера.
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. В четверг депутаты утвердили его кандидатуру, после чего Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером.
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинГосдума РФПравительство РФРоссияЭкономика
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