Мишустин рассказал о возможностях дальнейшего развития экономики

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Назначенный новым премьер-министром РФ Михаил Мишустин заявил, что сегодня в российской экономике созданы достаточные резервы, чтобы развиваться дальше, необходим рост инвестиций.
"Макроэкономическая стабильность, которая сейчас есть, это очень важный фактор. Сегодня, фактически, созданы достаточные резервы, достигнут низкий уровень инфляции - фактически мы видим, что удержим его в 4%. Это очень важный фактор. Для того чтобы дальше развиваться и дальше обеспечить рост ВВП, необходимо, в первую очередь, стимулировать рост инвестиций, это очень важно", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы, которые в четверг рассматривали его кандидатуру на пост премьера.
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. В четверг депутаты утвердили его кандидатуру, после чего Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером.