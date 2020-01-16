Мишустин рассказал о возможностях дальнейшего развития экономики

"Макроэкономическая стабильность, которая сейчас есть, это очень важный фактор. Сегодня, фактически, созданы достаточные резервы, достигнут низкий уровень инфляции - фактически мы видим, что удержим его в 4%. Это очень важный фактор. Для того чтобы дальше развиваться и дальше обеспечить рост ВВП, необходимо, в первую очередь, стимулировать рост инвестиций, это очень важно", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы, которые в четверг рассматривали его кандидатуру на пост премьера.