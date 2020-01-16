Матвиенко: начались консультации по расширению полномочий Совфеда

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Совфед начал консультации с администрацией президента, Генпрокуратурой, Верховным и Конституционным судами по расширению полномочий верхней палаты, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко журналистам в четверг.
Ранее президент РФ Владимир Путин в послании парламенту предложил наделить Совет Федерации правом назначать главных прокуроров регионов, а также освобождать от должностей судей КС и ВС.
"В настоящее время начались консультации с администрацией президента, Генпрокуратурой, Конституционным и Верховным судами по отработке механизма этих предложений", - сказала спикер.
По ее словам, после принятия необходимых законов соответствующие поправки будут внесены и в регламент палаты.
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