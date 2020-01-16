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Матвиенко: начались консультации по расширению полномочий Совфеда
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РИА Новости

Матвиенко: начались консультации по расширению полномочий Совфеда

14:43 16.01.2020 (обновлено: 15:00 16.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании коллегии Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Совфед начал консультации с администрацией президента, Генпрокуратурой, Верховным и Конституционным судами по расширению полномочий верхней палаты, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко журналистам в четверг.
Ранее президент РФ Владимир Путин в послании парламенту предложил наделить Совет Федерации правом назначать главных прокуроров регионов, а также освобождать от должностей судей КС и ВС.
"В настоящее время начались консультации с администрацией президента, Генпрокуратурой, Конституционным и Верховным судами по отработке механизма этих предложений", - сказала спикер.
По ее словам, после принятия необходимых законов соответствующие поправки будут внесены и в регламент палаты.
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 12 декабря 2019
15 января, 18:29
Структура и полномочия Совета безопасности Российской Федерации
210104
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