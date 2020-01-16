Путин начал встречу по разработке предложений по изменению Конституции

В среду Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством, и указал на необходимость закрепить в ней статус и роль Госсовета. Путин также отметил, что необходимо кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений федерального значения. Также президент предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в конституцию.