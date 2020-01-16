Путин начал встречу по разработке предложений по изменению Конституции

НОВО-ОГАРЕВО, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал встречу с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию, она проходит в резиденции главы российского государства в Ново-Огарево.
В среду Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством, и указал на необходимость закрепить в ней статус и роль Госсовета. Путин также отметил, что необходимо кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений федерального значения. Также президент предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в конституцию.
Для подготовки предложений о поправках в Конституцию Путин создал рабочую группу. В нее вошли представители Совета Федерации, Государственной думы, ученые-правоведы, лидеры общественных объединений, видные деятели искусства и спорта, представители регионов.
Сопредседателями рабочей группы назначены глава конституционного комитета Совфеда Андей Клишас (по согласованию), глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (по согласованию), академик РАН Талия Хабриева, которая также является директором Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.