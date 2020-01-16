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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-16T14:50+0300
https://ria.ru/20200116/1563497029.html
Путин начал встречу по разработке предложений по изменению Конституции
https://cdn22.img.ria.ru/images/156346/72/1563467200_0:144:2778:1707_1036x0_80_0_0_85dd9d85535c32ad59fe0501a5a8459c.jpg
РИА Новости

Путин начал встречу по разработке предложений по изменению Конституции

14:43 16.01.2020 (обновлено: 14:50 16.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Федеральной налоговой службы РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Федеральной налоговой службы РФ Михаилом Мишустиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НОВО-ОГАРЕВО, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начал встречу с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию, она проходит в резиденции главы российского государства в Ново-Огарево.
В среду Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством, и указал на необходимость закрепить в ней статус и роль Госсовета. Путин также отметил, что необходимо кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений федерального значения. Также президент предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в конституцию.
Для подготовки предложений о поправках в Конституцию Путин создал рабочую группу. В нее вошли представители Совета Федерации, Государственной думы, ученые-правоведы, лидеры общественных объединений, видные деятели искусства и спорта, представители регионов.
Сопредседателями рабочей группы назначены глава конституционного комитета Совфеда Андей Клишас (по согласованию), глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (по согласованию), академик РАН Талия Хабриева, которая также является директором Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.
Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию
15 января, 17:47
Революция сверху. Суть предложенных Путиным изменений в Конституцию
730003
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Послание президента России Федеральному собраниюКонституция РФСовет Федерации РФГосдума РФПолитикаВладимир ПутинРоссия
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