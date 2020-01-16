Жириновский предположил, чем займется Путин после президентства

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после президентства мог бы возглавить правительство с учетом его большого опыта во власти, но этот вопрос о дальнейшей работе он решит сам, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Это он сам решит. Но его знания - он был председателем правительства и три срока президентом - чиновника такой квалификации нет нигде в мире. В Америке один срок, два срока - всё. А здесь 20 лет на самом, так сказать, Олимпе, топ, наверху. Конечно, должен обязательно быть только председателем правительства, тем более с высокими полномочиями, которого никто не может снять с должности, отказать в подтверждении - более высокие полномочия", - сказал Жириновский журналистам, отвечая на вопрос о том, какой пост, по его мнению, должен занять Путин после окончания своего президентского срока.
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Главное, по мнению лидера ЛДПР, что Путин "всю эту кухню знает".
"К нему будут губернаторы приезжать, когда он станет председателем правительства, - если станет; это его дело, может, он захочет отдыхать или возглавит Конституционный суд или ещё что-то, мы же не знаем... Кем он захочет быть? А может, он будет генеральным секретарем Организации Объединённых Наций? Или НАТО подомнём под себя и штаб-квартиру из Брюсселя переведём сюда - НАТО возглавит - или Лига наций какая-то будет, или ЕврАзЭс, ШОС, что-то такое будет создано новое, или новое государство будет - Эстония к нам вернётся, Белоруссия вернётся, Молдавия вернется; это будет другое государство, Российская Конфедерация, и он её возглавит как Евросоюз. То есть вариантов очень много", - предположил политик.
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