Жириновский предположил, чем займется Путин после президентства

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент Президент России Владимир Путин после президентства мог бы возглавить правительство с учетом его большого опыта во власти, но этот вопрос о дальнейшей работе он решит сам, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский

"Это он сам решит. Но его знания - он был председателем правительства и три срока президентом - чиновника такой квалификации нет нигде в мире. В Америке один срок, два срока - всё. А здесь 20 лет на самом, так сказать, Олимпе, топ, наверху. Конечно, должен обязательно быть только председателем правительства, тем более с высокими полномочиями, которого никто не может снять с должности, отказать в подтверждении - более высокие полномочия", - сказал Жириновский журналистам, отвечая на вопрос о том, какой пост, по его мнению, должен занять Путин после окончания своего президентского срока.

Главное, по мнению лидера ЛДПР, что Путин "всю эту кухню знает".