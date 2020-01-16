Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-16T14:24+0300
https://ria.ru/20200116/1563495868.html
Жириновский предположил, чем займется Путин после президентства
https://cdn22.img.ria.ru/images/156322/66/1563226604_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_30d954485c48181f526341c89bb83b01.jpg
РИА Новости

Жириновский предположил, чем займется Путин после президентства

14:24 16.01.2020
8859
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после президентства мог бы возглавить правительство с учетом его большого опыта во власти, но этот вопрос о дальнейшей работе он решит сам, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Это он сам решит. Но его знания - он был председателем правительства и три срока президентом - чиновника такой квалификации нет нигде в мире. В Америке один срок, два срока - всё. А здесь 20 лет на самом, так сказать, Олимпе, топ, наверху. Конечно, должен обязательно быть только председателем правительства, тем более с высокими полномочиями, которого никто не может снять с должности, отказать в подтверждении - более высокие полномочия", - сказал Жириновский журналистам, отвечая на вопрос о том, какой пост, по его мнению, должен занять Путин после окончания своего президентского срока.
Президент РФ Владимир Путин
30 декабря 2019, 11:20Владимир Путин. 20
Эксперты рассказали, как Путин за 20 лет изменил роль России в мире
Главное, по мнению лидера ЛДПР, что Путин "всю эту кухню знает".
"К нему будут губернаторы приезжать, когда он станет председателем правительства, - если станет; это его дело, может, он захочет отдыхать или возглавит Конституционный суд или ещё что-то, мы же не знаем... Кем он захочет быть? А может, он будет генеральным секретарем Организации Объединённых Наций? Или НАТО подомнём под себя и штаб-квартиру из Брюсселя переведём сюда - НАТО возглавит - или Лига наций какая-то будет, или ЕврАзЭс, ШОС, что-то такое будет создано новое, или новое государство будет - Эстония к нам вернётся, Белоруссия вернётся, Молдавия вернется; это будет другое государство, Российская Конфедерация, и он её возглавит как Евросоюз. То есть вариантов очень много", - предположил политик.
Президент РФ Владимир Путин
30 декабря 2019, 13:05Владимир Путин. 20
Двадцать лет у власти: как менялся Путин и страна при нем
572321319
Обсудить 0
Владимир ПутинВладимир ЖириновскийРоссияПолитика
Рекомендуем
Геннадий Зюганов
Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать кандидатуру Мишустина
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Путин о приоритете Конституции над мировым правом
Путин прокомментировал идею приоритета Конституции над мировым правом
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мишустин выступил против списания кредитных долгов россиян
Реакция министров на отставку правительства
Реакция министров на отставку правительства попала на видео
Александр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба Валдай
Немецкий политолог прокомментировал отставку российского правительства
Путин прокомментировал, какие полномочия должны остаться у президента
Путин рассказал, какие полномочия должны остаться у президента
Работа офиса Сбербанка России
В Сбербанке объяснили комиссию за прием доллара со "следами кокаина"
Министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников
Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки
Алена Водонаева
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме рассказали, кого из министров критиковали больше всего
Путин прокомментировал вопрос будущего статуса Госсовета
Путин прокомментировал вопрос будущего статуса Госсовета
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко назвал послание Путина "угрозой для Украины"
Кандидат на пост премьер-министра Российской Федерации Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной думы
Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:35В Петербурге четыре суда эвакуируют из-за сообщений о минировании
09:30На Сахалине завели дело против капитана задержанного японского судна
09:30В Ивановской области перевернулся автобус
09:27В Саратовской области четыре человека погибли и пять пострадали в ДТП
09:25В Госдуме началась встреча фракции ЕР с Мишустиным
09:21Эксперты спрогнозировали рост цен на недвижимость в России
09:18СССР помогал после войны возродить Польшу, заявил разведчик Ботян
09:16На Алтае объявили штормовое предупреждение из-за метели
09:15В Омской области две иномарки врезались в автомобиль полиции
09:13В Москве суд продлил на три месяца арест адвоката Хасавова
09:09В Оренбургской области выяснят обстоятельства гибели шахтера
09:08Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу
09:07Разведчик рассказал, как польские провокаторы хотели убить его группу
09:05Роскачество нашло в черном перце кишечную палочку и плесень
09:00Елена Воробей сломала руку во время концерта
08:55В Татарстане проверяют жалобы на домогательства в детском приюте
08:45Опубликовано видео с места стрельбы в здании новокузнецкого суда
08:32Володин проводит встречу с Мишустиным
08:30Любая нефть для Белоруссии будет дороже российской, заявил эксперт
08:24СК переквалифицирует действия стрелявшего в новокузнецком суде
Лента новостейМолния