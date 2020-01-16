Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-01-16T16:23+0300
https://ria.ru/20200116/1563495581.html
Глава СПГ: демографический рост возможен при сотрудничестве с Церковью
https://cdn24.img.ria.ru/images/153204/01/1532040149_0:0:3075:1731_1036x0_80_0_0_7079c44ecebb830b32516d0ac1a40f59.jpg
РИА Новости

Глава СПГ: демографический рост возможен при сотрудничестве с Церковью

14:21 16.01.2020 (обновлено: 16:23 16.01.2020)
312
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкУченики на уроке по Закону Божию в Троицкой Православной школе в Московской области
Ученики на уроке по Закону Божию в Троицкой Православной школе в Московской области
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Целевые демографические показатели, которые в среду президент Владимир Путин обозначил в послании к ФС, можно достичь, если государство будет сотрудничать с Русской православной церковью и поддержит ее семейно-просветительские проекты, заявил председатель "Союза православных граждан" (СПГ) Валентин Лебедев, слова которого приводит пресс-служба организации.
Владимир Путин в среду, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что существующие сейчас негативные прогнозы по демографии в стране настораживают, и призвал обеспечить рост показателя рождаемости к середине десятилетия. Он отметил, что суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. В 2024 году он должен вырасти до 1,7.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Онлайн
15 января, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
"Воплощение в жизнь плана "демографического реванша" невозможно без опоры на Русскую православную церковь, которая считает многодетную семью святыней, а аборты и гомосексуализм – смертным грехом", - сказал председатель "Союза православных граждан" Валентин Лебедев.
Он отметил, что решение проблемы "демографического реванша" подразумевает тесное социальное партнерство, симфонии Русской православной церкви и российского государства.
"В рамках сотрудничества (государства и Русской православной церкви – ред.) должны получить государственную поддержку миссионерско-просветительские проекты Церкви, направленные на укрепление семьи и многодетности, в том число должно быть серьезно расширено преподавание "Основ православной культуры" в школах России", - подытожил глава СПГ.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
15 января, 17:13Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл: семейные ценности важнее личного благополучия
В октябре 2019 года Всемирный русский народный собор (ВРНС) принял Стратегию народосбережения России. Документ поддержали представители всех традиционных конфессий России. В Стратегии предлагается усилить контроль за проведением абортов, признать зачатие началом новой жизни, запретить пропаганду внебрачных связей, включить в определение трудового стажа родителя период по уходу за ребенком до его совершеннолетия, а также различные меры финансовой поддержки семей с детьми.
По информации СПГ, общероссийское общественное движение "Союз православных граждан" объединяет тысячи православных на Украине, в Эстонии, Черногории, России, Молдавии, Белоруссии и Казахстане.
Президент РФ Владимир Путин вручил ордена Родительская слава многодетной семье Виктории и Владимира Дмитриевых из Москвы. 30 мая 2019
18 октября 2019, 18:19Религия и мировоззрение
Про аборты и льготы: ВРНС предложил меры поддержки семьи в России
15400015
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВалентин ЛебедевВладимир ПутинМоскваЭстонияБелоруссиярелигияОбщество
Рекомендуем
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Европейской части России Дамир Мухетдинов
ДУМ РФ: новому кабмину нужно вернуть людям веру в завтрашний день
Президент РФ Владимир Путин
Жириновский предположил, чем займется Путин после президентства
Молодая семья на прогулке
В РПЦ призвали власти заняться пропагандой традиционной семьи в школах
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мишустин: правительству нужно обеспечить новое качество управления
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл: семейные ценности важнее личного благополучия
Телеведущий Иван Ургант
Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мишустин заявил о необходимости оздоровления предприятий ОПК
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи
Путин и Нетаньяху отметили важность сохранения правды о Второй мировой
Путин о приоритете Конституции над мировым правом
Путин прокомментировал идею приоритета Конституции над мировым правом
Александр Жуков
Жуков считает, что кардинальной смены курса правительства не будет
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
Иванов: в России могут ввести квоты на выбросы парниковых газов
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
Мишустин призвал увеличить потенциал экспорта сельхозпродукции
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров оценил идею о приоритете Конституции над международным правом
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко назвала возможные сроки внесения поправок в Конституцию
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарном заседании Госдумы РФ
Открытая критика правительства приветствуется, заявил Мишустин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58В финском аэропорту открылись туалеты для собак
00:56Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
23:08В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
23:06Источник: встреча Мишустина с Совфедом может пройти в феврале
23:00В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
22:52В США дали старт процессу импичмента Трампа
22:45МИД Украины и Нидерландов обсудили "Северный поток — 2" и дело MH17
Лента новостейМолния