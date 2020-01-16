Глава СПГ: демографический рост возможен при сотрудничестве с Церковью

Ученики на уроке по Закону Божию в Троицкой Православной школе в Московской области

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Целевые демографические показатели, которые в среду президент Владимир Путин обозначил в послании к ФС, можно достичь, если государство будет сотрудничать с Русской православной церковью и поддержит ее семейно-просветительские проекты, заявил председатель "Союза православных граждан" (СПГ) Валентин Лебедев, слова которого приводит пресс-служба организации.

Владимир Путин в среду, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что существующие сейчас негативные прогнозы по демографии в стране настораживают, и призвал обеспечить рост показателя рождаемости к середине десятилетия. Он отметил, что суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. В 2024 году он должен вырасти до 1,7.

"Воплощение в жизнь плана "демографического реванша" невозможно без опоры на Русскую православную церковь, которая считает многодетную семью святыней, а аборты и гомосексуализм – смертным грехом", - сказал председатель "Союза православных граждан" Валентин Лебедев.

Он отметил, что решение проблемы "демографического реванша" подразумевает тесное социальное партнерство, симфонии Русской православной церкви и российского государства.

"В рамках сотрудничества (государства и Русской православной церкви – ред.) должны получить государственную поддержку миссионерско-просветительские проекты Церкви, направленные на укрепление семьи и многодетности, в том число должно быть серьезно расширено преподавание "Основ православной культуры" в школах России", - подытожил глава СПГ.

В октябре 2019 года Всемирный русский народный собор (ВРНС) принял Стратегию народосбережения России. Документ поддержали представители всех традиционных конфессий России. В Стратегии предлагается усилить контроль за проведением абортов, признать зачатие началом новой жизни, запретить пропаганду внебрачных связей, включить в определение трудового стажа родителя период по уходу за ребенком до его совершеннолетия, а также различные меры финансовой поддержки семей с детьми.