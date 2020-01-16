Мишустин призвал работать над улучшением предпринимательского климата

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В России необходимо улучшать предпринимательский климат, чтобы люди, которые занимаются бизнесом, в том числе молодые люди, чувствовали себя уверенными, защищенными, могли развивать свое дело, создавать новые рабочие места и повышать зарплату сотрудников, заявил кандидат на пост премьера Михаил Мишустин.
"Президент отметил, что необходимо запустить новый инвестиционный цикл. А для этого в ближайшее время принять пакет законопроектов о защите поощрений капиталовложения. И не только принять, а добиться, чтобы они заработали повсеместно. Кроме того, нужно продолжать снимать избыточные административные меры, эффективно провести и закончить реформу контрольно-надзорной деятельности", - сказал Мишустин на пленарном заседании Госдумы.