Мишустин призвал немедленно приступить к реализации послания Путина

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Все законодательные документы для реализации послания президента Федеральному собранию необходимо начать готовить незамедлительно, заявил кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин.
"Прозвучавшее вчера послание нужно воспринимать, прежде всего, как программу социальной справедливости, основанную на наших традиционных ценностях, обращенную к людям, к их самым насущным проблемам. На первом месте – забота о детях, о семье, о росте их достатка и повышения качества жизни", – подчеркнул он на пленарном заседании Госдумы, которая рассматривала его кандидатуру на пост главы кабмина.
Мишустин добавил, что в стране есть источники для решения всех поставленных задач, выделив макроэкономическую стабильность и профицитный бюджет.
По его словам, соответствующая работа уже началась и ведется в координации с парламентом.
"Здесь я рассчитываю на вашу поддержку, уважаемые депутаты Государственной думы", – заключил Мишустин.
Накануне после послания Владимира Путина Федеральному собранию правительство во главе с Дмитрием Медведевым в полном составе ушло в отставку. Президент предложил возглавить кабинет министров главе ФМС Михаилу Мишустину. В четверг Госдума утвердила его на этом посту.