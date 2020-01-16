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Формирование нового правительства
2020-01-16T15:39+0300
https://ria.ru/20200116/1563495221.html
Мишустин призвал немедленно приступить к реализации послания Путина
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РИА Новости

Мишустин призвал немедленно приступить к реализации послания Путина

14:16 16.01.2020 (обновлено: 15:39 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин перед встречей с членами фракции "Единая Россия" в Госдуме
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин перед встречей с членами фракции Единая Россия в Госдуме
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин перед встречей с членами фракции "Единая Россия" в Госдуме
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Все законодательные документы для реализации послания президента Федеральному собранию необходимо начать готовить незамедлительно, заявил кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин.
"Прозвучавшее вчера послание нужно воспринимать, прежде всего, как программу социальной справедливости, основанную на наших традиционных ценностях, обращенную к людям, к их самым насущным проблемам. На первом месте – забота о детях, о семье, о росте их достатка и повышения качества жизни", – подчеркнул он на пленарном заседании Госдумы, которая рассматривала его кандидатуру на пост главы кабмина.
Мишустин добавил, что в стране есть источники для решения всех поставленных задач, выделив макроэкономическую стабильность и профицитный бюджет.
По его словам, соответствующая работа уже началась и ведется в координации с парламентом.
"Здесь я рассчитываю на вашу поддержку, уважаемые депутаты Государственной думы", – заключил Мишустин.
Накануне после послания Владимира Путина Федеральному собранию правительство во главе с Дмитрием Медведевым в полном составе ушло в отставку. Президент предложил возглавить кабинет министров главе ФМС Михаилу Мишустину. В четверг Госдума утвердила его на этом посту.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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