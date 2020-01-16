Мишустин призвал немедленно приступить к реализации послания Путина

"Прозвучавшее вчера послание нужно воспринимать, прежде всего, как программу социальной справедливости, основанную на наших традиционных ценностях, обращенную к людям, к их самым насущным проблемам. На первом месте – забота о детях, о семье, о росте их достатка и повышения качества жизни", – подчеркнул он на пленарном заседаниикоторая рассматривала его кандидатуру на пост главы кабмина.