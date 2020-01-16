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Ленинградская область
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Власти Ленобласти до конца года сдадут все ФАПы
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РИА Новости

Власти Ленобласти до конца года сдадут все ФАПы

14:06 16.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2020 году планируют выполнить предусмотренный нацпроектом "Здравоохранение" план по охвату сельских территорий фельдшерско-акушерскими пунктами заявил глава региона Александр Дрозденко, комментируя итоги оглашенного президентом РФ послания Федеральному собранию.
По его словам, Ленинградская область досрочно, уже в этом году выполнит федеральный норматив по количеству ФАПов на селе.
"Мы их строили и продолжаем строить, но самое главное, начиная с прошлого года у нас работает программа реновации медицинских учреждений, которая предусматривает в том числе ремонт и оснащение фельдшерско-акушерских пунктов", — сказал Дрозденко.
Он также напомнил, что в 2019 году в регионе были открыты девять ФАПов — в деревне Сомино Бокситогорского района, деревне Реполка Волосовского района, поселке Климово Выборгского района, поселке Подгорное Выборгского района, деревнях Чаща, Ковшово и Новинка Гатчинского района, в поселке Волошово Лужского района и в деревне Глобицы Ломоносовского района. Помимо этого, в прошлом году начался масштабный ремонт поликлиник и больниц в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
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"Расходы областного бюджета на ремонт медицинских учреждений в 2020 году вырастут почти в два раза по сравнению с 2018 годом — до более чем 1 миллиарда рублей. В 2019 году на эти цели было потрачено 940 миллионов рублей и 594 миллионов рублей — в 2018 году",- отметил он.
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