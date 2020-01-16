Власти Ленобласти до конца года сдадут все ФАПы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2020 году планируют выполнить предусмотренный нацпроектом "Здравоохранение" план по охвату сельских территорий фельдшерско-акушерскими пунктами заявил глава региона Власти Ленинградской области в 2020 году планируют выполнить предусмотренный нацпроектом "Здравоохранение" план по охвату сельских территорий фельдшерско-акушерскими пунктами заявил глава региона Александр Дрозденко , комментируя итоги оглашенного президентом РФ послания Федеральному собранию.

По его словам, Ленинградская область досрочно, уже в этом году выполнит федеральный норматив по количеству ФАПов на селе.

"Мы их строили и продолжаем строить, но самое главное, начиная с прошлого года у нас работает программа реновации медицинских учреждений, которая предусматривает в том числе ремонт и оснащение фельдшерско-акушерских пунктов", — сказал Дрозденко.

Он также напомнил, что в 2019 году в регионе были открыты девять ФАПов — в деревне Сомино Бокситогорского района, деревне Реполка Волосовского района, поселке Климово Выборгского района, поселке Подгорное Выборгского района, деревнях Чаща, Ковшово и Новинка Гатчинского района, в поселке Волошово Лужского района и в деревне Глобицы Ломоносовского района. Помимо этого, в прошлом году начался масштабный ремонт поликлиник и больниц в рамках нацпроекта "Здравоохранение".