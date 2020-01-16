Толстой оценил идею о приоритете Конституции над международным правом

"Ни к какой самоизоляции это не приведет. Слушайте, в мире много стран, которые имеют такую норму. Тут ничего страшного нет, и пугаться этого не надо. Просто особенность нашей Конституции, в тот момент, когда она писалась, (было) включение этих почти колониальных формулировок по поводу верховенства неких общепризнанных норм международного права", - сказал Толстой журналистам.