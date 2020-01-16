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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-16T14:09+0300
https://ria.ru/20200116/1563494168.html
Толстой оценил идею о приоритете Конституции над международным правом
https://cdn23.img.ria.ru/images/154947/70/1549477012_0:0:2793:1572_1036x0_80_0_0_45e1ac9807dcb5a5b8d564b97af14e9e.jpg
РИА Новости

Толстой оценил идею о приоритете Конституции над международным правом

13:55 16.01.2020 (обновлено: 14:09 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Верховенство Конституции над международным правом к самоизоляции России не приведёт; в мире много стран, имеющих в своём законодательстве такую норму, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
Президент Владимир Путин в среду в послании Федеральному собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством.
"Ни к какой самоизоляции это не приведет. Слушайте, в мире много стран, которые имеют такую норму. Тут ничего страшного нет, и пугаться этого не надо. Просто особенность нашей Конституции, в тот момент, когда она писалась, (было) включение этих почти колониальных формулировок по поводу верховенства неких общепризнанных норм международного права", - сказал Толстой журналистам.
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"На мой взгляд, это анахронизм по отношению к сегодняшнему дню", - добавил Толстой.
"То, что президент это предложил, речь идёт о том, что у нас страна, которая имеет суверенитет в отличие от большинства европейских стран и большинства стран в мире вообще", - заявил парламентарий.
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Послание президента России Федеральному собраниюПетр ТолстойВладимир ПутинРоссияПолитика
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