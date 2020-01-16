Толстой оценил идею о приоритете Конституции над международным правом

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Верховенство Конституции над международным правом к самоизоляции России не приведёт; в мире много стран, имеющих в своём законодательстве такую норму, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
Президент Владимир Путин в среду в послании Федеральному собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством.
"Ни к какой самоизоляции это не приведет. Слушайте, в мире много стран, которые имеют такую норму. Тут ничего страшного нет, и пугаться этого не надо. Просто особенность нашей Конституции, в тот момент, когда она писалась, (было) включение этих почти колониальных формулировок по поводу верховенства неких общепризнанных норм международного права", - сказал Толстой журналистам.
"На мой взгляд, это анахронизм по отношению к сегодняшнему дню", - добавил Толстой.
"То, что президент это предложил, речь идёт о том, что у нас страна, которая имеет суверенитет в отличие от большинства европейских стран и большинства стран в мире вообще", - заявил парламентарий.