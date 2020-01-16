Placebo даст летом концерт в России

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Хедлайнером первого дня фестиваля Park Live станет британская рок-группа Placebo, музыканты выступят в "Лужниках" 17 июля, сообщает пресс-служба фестиваля.
Ежегодный фестиваль Park Live в 2020 году пройдет с 17 по 19 июля. На нем также выступят американская альтернативная рок-группа The Killers и калифорнийцы The Offspring.
"Placebo возглавят первый день фестиваля Park Live с единственным концертом в России в 2020 году", - говорится в сообщении пресс-службы.
Британская рок-группа Placebo существует с 1994 года, ее основали музыканты Брайан Молко и Стефан Ольдсдаль. На данный момент существует семь студийных альбомов коллектива.
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