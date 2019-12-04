The Killers выступят летом в Москве на фестивале Park Live

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Американская рок-группа The Killers вновь приедет в Москву, чтобы выступить на фестивале Park Live, который пройдет с 17 по 19 июля, сообщает пресс-служба мероприятия.

"The Killers – триумфаторы самого первого Park Live, спустя семь лет вновь станут хедлайнерами фестиваля! 18 июля - Лужники Парк", - сообщается в группе музыкального фестиваля "ВКонтакте".

The Killers - американская альтернативная рок-группа, образованная в 2001 году Брэндоном Флауэрсом и Дэйвом Кенингом. Название было взято из видеоклипа New Order "Crystal", где под таким именем выступает фиктивная группа.

Группа выпустила пять студийных альбомов, которые попали на первое место по продажам в Великобритании и Ирландии и разошлись общим тиражом более 25 миллионов копий по всему миру.

Park Live — один из самых мощных музыкальных фестивалей, который впервые был организован концертным агентством "Мельница" в 2013 году. С тех пор он превратился в значимое событие не только в России, но и за ее пределами.