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Два турецких спутника связи выведут на орбиту в течение двух лет
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РИА Новости

Два турецких спутника связи выведут на орбиту в течение двух лет

13:52 16.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 16 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о планах Анкары по запуску двух спутников связи в 2020-2021 годах.
"С целью повышения качества связи в нашей стране мы начали проект производства спутников TÜRKSAT 5A и 5B. Спутник TÜRKSAT 5A мы запустим в третьем квартале 2020 года. А первый отечественный спутник связи TÜRKSAT 6A будет закончен в этом году и запущен в космос в 2021 году", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре на конференции по итогам развития экономики страны в 2019 году.
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Он добавил, что, таким образом, Турция станет одной из 10 стран, производящих собственные спутники связи.
По его словам, Турция объявит национальную космическую программу в первой половине этого года.
Турецкий разведывательный спутник Göktürk-1 был успешно запущен в декабре 2016 года с космодрома Куру во Французской Гвиане. Этот спутник стоимостью 261,5 миллиона евро был разработан в Италии, его монтаж и тестирование были проведены в Турции. Срок службы спутника - семь лет, он способен передавать изображения с разрешением до одного метра.
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