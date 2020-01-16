Два турецких спутника связи выведут на орбиту в течение двух лет

"С целью повышения качества связи в нашей стране мы начали проект производства спутников TÜRKSAT 5A и 5B. Спутник TÜRKSAT 5A мы запустим в третьем квартале 2020 года. А первый отечественный спутник связи TÜRKSAT 6A будет закончен в этом году и запущен в космос в 2021 году", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре на конференции по итогам развития экономики страны в 2019 году.