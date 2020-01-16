Володин рассказал о замечаниях депутатов на встрече с Мишустиным

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Депутаты политических фракций Госдумы в ходе встреч с кандидатом на пост премьер-министра Михаила Мишустина высказали замечания о работе четырех министерств, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встретился со всеми парламентскими фракциями - первой встречу провела "Единая Россия". Затем состоялись встречи с ЛДПР, КПРФ и "Справедливой Россией".
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"Депутаты обозначили ряд претензий и замечаний на работу министерств, отраслевых ведомств. Прозвучали фамилии, прозвучали министерства, где, по мнению депутатов, недостаточно эффективно построена работа. Это было очень небольшое количество министерств, порядка четырех, то, что в ходе обсуждения я услышал", - заявил Володин, не уточнив, о каких ведомствах идет речь.