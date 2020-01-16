Володин рассказал о замечаниях депутатов на встрече с Мишустиным

"Депутаты обозначили ряд претензий и замечаний на работу министерств, отраслевых ведомств. Прозвучали фамилии, прозвучали министерства, где, по мнению депутатов, недостаточно эффективно построена работа. Это было очень небольшое количество министерств, порядка четырех, то, что в ходе обсуждения я услышал", - заявил Володин, не уточнив, о каких ведомствах идет речь.