Жуков считает, что кардинальной смены курса правительства не будет

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кардинальной смены курса Кардинальной смены курса правительства РФ с новым премьером не произойдет, но нельзя рассматривать предложение по кандидатуре Михаила Мишустина на пост главы кабмина просто как "смену таблички", у него свой стиль руководства и хорошие организаторские способности, заявил вице-спикер Госдумы Александр Жуков

В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину , что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

"Мишустин как раз говорил о том, что он видит своей главной задачей реализацию того, что было сказано в послании, поэтому вряд ли будет какая-то кардинальная смена курса, но, конечно, это не только смена таблички, потому что каждый руководитель видит то, как он будет реализовывать задачи, поставленные совершенно по-разному, разными методами. У него свой стиль руководства, и он будет делать так, как считает нужным", - сказал Жуков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос ведущего, ожидается ли смена курса с новым премьером или это просто "смена таблички".

По словам Жукова, если будут реализованы те посылы, которые были сделаны в послании президента, то, безусловно, россияне станут жить лучше. "Это в первую очередь касается людей с низким уровнем дохода, это касается многодетных семей, всех тех, у кого есть дети", - отметил он.

Парламентарий добавил, что насколько будет обновлен кабмин, пока сказать сложно, этот вопрос на встрече фракции "Единая Россия" с Мишустиным не обсуждался. "Я не знаю даже, готов ли он (Мишустин) сегодня ответить на этот вопрос", - полагает Жуков.