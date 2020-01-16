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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T13:49+0300
https://ria.ru/20200116/1563493685.html
Жуков считает, что кардинальной смены курса правительства не будет
https://cdn23.img.ria.ru/images/156016/44/1560164418_0:116:2553:1552_1036x0_80_0_0_e266ccd53f4a032119518c08e22a3363.jpg
РИА Новости

Жуков считает, что кардинальной смены курса правительства не будет

13:49 16.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлександр Жуков
Александр Жуков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Александр Жуков. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кардинальной смены курса правительства РФ с новым премьером не произойдет, но нельзя рассматривать предложение по кандидатуре Михаила Мишустина на пост главы кабмина просто как "смену таблички", у него свой стиль руководства и хорошие организаторские способности, заявил вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
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"Мишустин как раз говорил о том, что он видит своей главной задачей реализацию того, что было сказано в послании, поэтому вряд ли будет какая-то кардинальная смена курса, но, конечно, это не только смена таблички, потому что каждый руководитель видит то, как он будет реализовывать задачи, поставленные совершенно по-разному, разными методами. У него свой стиль руководства, и он будет делать так, как считает нужным", - сказал Жуков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос ведущего, ожидается ли смена курса с новым премьером или это просто "смена таблички".
По словам Жукова, если будут реализованы те посылы, которые были сделаны в послании президента, то, безусловно, россияне станут жить лучше. "Это в первую очередь касается людей с низким уровнем дохода, это касается многодетных семей, всех тех, у кого есть дети", - отметил он.
Пленарное заседание Госдумы РФ
Вчера, 13:19Формирование нового правительства
Жуков не сомневается, что Госдума утвердит кандидатуру Мишустина
Парламентарий добавил, что насколько будет обновлен кабмин, пока сказать сложно, этот вопрос на встрече фракции "Единая Россия" с Мишустиным не обсуждался. "Я не знаю даже, готов ли он (Мишустин) сегодня ответить на этот вопрос", - полагает Жуков.
Вице-спикер Думы рассказал, что знал Мишустина ранее и у него остались только положительные впечатления о его работе. "Потому что ему действительно удалось создать наиболее эффективную службу в РФ, но, по мнению многих, может быть даже самую эффективную налоговую службу в мире... У него, конечно, огромные, очень хорошие организаторские способности, ровно то, что необходимо человеку, который возглавляет правительство. Поэтому мне кажется, что общее мнение (о Мишустине) позитивно", - отметил он.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинДмитрий МедведевГосдума РФФедеральная налоговая служба РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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