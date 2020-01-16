Хинштейн: понимания сроков формирования нового правительства нет

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Понимания, когда будет объявлен новый состав Понимания, когда будет объявлен новый состав правительства и кто в него войдёт, нет, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн

Ранее кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, где провел встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и всеми фракциями.

"Нет, конечно", - сказал Хинштейн в ответ на вопрос РИА Новости, известно ли, когда будет озвучен новый состав кабмина.

В ответ на вопрос, назывались ли имена тех, кто войдёт в состав правительства, Хинштейн ответил: "Тем более, нет".