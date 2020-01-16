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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T13:46+0300
https://ria.ru/20200116/1563493588.html
Хинштейн: понимания сроков формирования нового правительства нет
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РИА Новости

Хинштейн: понимания сроков формирования нового правительства нет

13:46 16.01.2020
466
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Понимания, когда будет объявлен новый состав правительства и кто в него войдёт, нет, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Ранее кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, где провел встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и всеми фракциями.
"Нет, конечно", - сказал Хинштейн в ответ на вопрос РИА Новости, известно ли, когда будет озвучен новый состав кабмина.
В ответ на вопрос, назывались ли имена тех, кто войдёт в состав правительства, Хинштейн ответил: "Тем более, нет".
В среду ушло в отставку правительство Дмитрия Медведева, президент Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства РФ
15 января, 17:56
Новое правительство. Драмы нет
310003
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинДмитрий МедведевГосдума РФАлександр ХинштейнВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияПолитика
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