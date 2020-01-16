Источник рассказал о мотивах стрелявшего в суде Новокузнецка

По словам собеседника агентства, летом 2018 года супруг раненой направил трактор на предполагаемого стрелка, а потом повредил ковшом его гараж. Было заведено дело о повреждении имущества, потерпевший безуспешно добивался, чтобы его переквалифицировали на покушение на убийство.