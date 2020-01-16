Источник рассказал о мотивах стрелявшего в суде Новокузнецка

КЕМЕРОВО, 16 янв – РИА Новости. Женщина, которую ранили в суде Новокузнецка, проходит свидетелем по делу, потерпевшим в котором является предполагаемый стрелок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что 45-летний мужчина устроил стрельбу в суде на улице Энтузиастов в Новокузнецке, в результате чего от полученного ранения в живот скончался судебный пристав и была тяжело ранена женщина-свидетель по делу. Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело.
По словам собеседника агентства, летом 2018 года супруг раненой направил трактор на предполагаемого стрелка, а потом повредил ковшом его гараж. Было заведено дело о повреждении имущества, потерпевший безуспешно добивался, чтобы его переквалифицировали на покушение на убийство.
"Потерпевшая – жена того, кто повредил гараж стрелявшему. Она провоцировала мужа (на конфликт – Прим. ред.)", - добавил источник.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра медицины катастроф по Кемеровской области, женщина прооперирована, врачи дают благоприятный прогноз.