В Новокузнецке в суде неизвестный открыл огонь, один человек погиб

КЕМЕРОВО, 16 янв — РИА Новости. Мужчина зашел в здание мирового суда в Мужчина зашел в здание мирового суда в Новокузнецке и открыл огонь, он задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Кемеровской области . По данным регионального Центра медицины катастроф, один человек погиб, еще один тяжело ранен.

"Мужчина зашел в суд с огнестрельным оружием, в кого-то стрелял. На месте работает следственная группа. Стрелявший задержан", – сообщили в пресс-службе ведомства.

"Стрельба в здании мировых судей, пострадали мужчина и женщина, известно, что один из пострадавших – судебный пристав", – рассказали в пресс-службе центра.

В центре позже пояснили, что мужчина, пострадавший при инциденте, скончался в машине скорой помощи. Раненой оказалась сотрудница суда — женщина 1976 года рождения. Она в тяжелом состоянии, ее оперируют.

В пресс-службе СУСК по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц, решается вопрос о предъявлении обвинения по статье "убийство".