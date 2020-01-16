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В Новокузнецке в суде неизвестный открыл огонь, один человек погиб
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РИА Новости

В Новокузнецке в суде неизвестный открыл огонь, один человек погиб

06:45 16.01.2020 (обновлено: 09:38 16.01.2020)
41128
© СК РФСледственные действия в судебном участке мирового судьи в Новокузнецке. Стоп-кадр видео
Следственные действия в судебном участке мирового судьи в Новокузнецке. Стоп-кадр видео
© СК РФ
Следственные действия в судебном участке мирового судьи в Новокузнецке. Стоп-кадр видео
КЕМЕРОВО, 16 янв — РИА Новости. Мужчина зашел в здание мирового суда в Новокузнецке и открыл огонь, он задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Кемеровской области. По данным регионального Центра медицины катастроф, один человек погиб, еще один тяжело ранен.
"Мужчина зашел в суд с огнестрельным оружием, в кого-то стрелял. На месте работает следственная группа. Стрелявший задержан", – сообщили в пресс-службе ведомства.
"Стрельба в здании мировых судей, пострадали мужчина и женщина, известно, что один из пострадавших – судебный пристав", – рассказали в пресс-службе центра.
В центре позже пояснили, что мужчина, пострадавший при инциденте, скончался в машине скорой помощи. Раненой оказалась сотрудница суда — женщина 1976 года рождения. Она в тяжелом состоянии, ее оперируют.
В пресс-службе СУСК по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц, решается вопрос о предъявлении обвинения по статье "убийство".
По версии следствия, в утреннее время 45-летний мужчина, вооружившись ружьем, пришел на судебный участок мирового суда в Новокузнецке. На входе его остановил пристав, мужчина выстрелил в него, 45-летний сотрудник получил ранение в живот, свидетель произошедшего нажал на тревожную кнопку. В это время злоумышленник прошел дальше, где выстрелил еще в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде как свидетель.
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Кемеровская областьНовокузнецкПроисшествия
Популярные комментарии
Кто то снова не выдержал беспредела!
16 января, 07:26
alf semenovitsh
70001023
Наши суды все больше напоминают сходняк,у кого больше власти или связей,или денег-тот и прав..Вот уже и с оружием на суд ходят.
16 января, 07:31
Жан Чери
3820115
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