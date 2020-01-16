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В Петербурге младенец умер во время домашних родов
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РИА Новости

В Петербурге младенец умер во время домашних родов

13:38 16.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту гибели ребенка во время домашних родов, сообщает городская прокуратура.
По данным ведомства, трагедия произошла в квартире одного из домов на проспекте Пятилеток.
"В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства и причины происшедшего, даст оценку действиям работников медицинских учреждений", - говорится в сообщении.
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