В Петербурге младенец умер во время домашних родов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту гибели ребенка во время домашних родов, сообщает городская прокуратура.
По данным ведомства, трагедия произошла в квартире одного из домов на проспекте Пятилеток.
"В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства и причины происшедшего, даст оценку действиям работников медицинских учреждений", - говорится в сообщении.
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