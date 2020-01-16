Департамент Минздрава запросил данные о проблемах с закупками лекарств

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Департамент лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ будет отслеживать проблемы с закупками препаратов в регионах, информация уже запрошена, сообщила РИА Новости директор департамента Елена Максимкина.
Нарушения при закупках лекарств в 2019 году выявляли в 20 регионах, Минздрав со всеми субъектами провел работу над ошибками, чтобы ситуация больше не повторилась, заявила ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова.
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"Мы запросили только информацию и, соответственно, будем теперь отслеживать, в каких субъектах какие проблемы при закупках. Это, как я уже говорила, могут быть объявления в рамках полилотов, потому что даже если что-то одно не могут поставить, считайте, будут закупки отменяться. Причины будем анализировать, в том числе с помощью информационно-аналитической системы", - рассказала Максимкина, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных проблемах с закупкам препаратов в регионах в новом году.
Деньги в субъектах, как отметила Максимкина, есть, региональные бюджеты тоже должны сработать. Кроме того, после изменений в законодательстве максимальный срок закупок – 20-26 дней.