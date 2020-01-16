Департамент Минздрава запросил данные о проблемах с закупками лекарств

"Мы запросили только информацию и, соответственно, будем теперь отслеживать, в каких субъектах какие проблемы при закупках. Это, как я уже говорила, могут быть объявления в рамках полилотов, потому что даже если что-то одно не могут поставить, считайте, будут закупки отменяться. Причины будем анализировать, в том числе с помощью информационно-аналитической системы", - рассказала Максимкина, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных проблемах с закупкам препаратов в регионах в новом году.