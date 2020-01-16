Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег

"В ближайшие дни столичная погода лишится последних зимних атрибутов. В пятницу без существенных осадков и днем в Москве от 1 до 3 тепла. Температура воздуха ожидается на 12 градусов выше нормы, а значит, от снега и наледи на тротуарах не останется и следа", - говорится в сообщении.
Кроме того, ледяной покров на малых реках и прудах тоже может растаять, на водохранилищах образуются почти весенние проталины.
"К выходным атмосферное давление немного подрастет, в облаках будут больше просветов. В субботу ночью около 0 градусов, днем от 0 до плюс 2. В воскресенье ночью минус 1-3, днем от минус 1 до плюс 1 градуса. Такая погода больше соответствует концу марта", - отмечается в материале.
Также в Московском метобюро отметили, что за первую половину месяца средняя температура воздуха в столице превысила норму на 8-9 градусов, а самая низкая температура в январе 2020 года составляет минус 7 градусов.