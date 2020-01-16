Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег

"В ближайшие дни столичная погода лишится последних зимних атрибутов. В пятницу без существенных осадков и днем в Москве от 1 до 3 тепла. Температура воздуха ожидается на 12 градусов выше нормы, а значит, от снега и наледи на тротуарах не останется и следа", - говорится в сообщении.