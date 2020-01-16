Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-16T13:21+0300
https://ria.ru/20200116/1563491378.html
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
https://cdn23.img.ria.ru/images/156332/10/1563321085_0:113:3241:1936_1036x0_80_0_0_898ca2382b87a6354cea653f4fb5d8d8.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег

13:21 16.01.2020
2623
© РИА Новости / Сергей МамонтовМосква
Москва
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Снег в Москве полностью растает в ближайшие дни, на водоемах могут образоваться проталины, температура воздуха ожидается на 12 градусов выше нормы, сообщается на сайте "Метеоновости" Московского метеобюро.
"В ближайшие дни столичная погода лишится последних зимних атрибутов. В пятницу без существенных осадков и днем в Москве от 1 до 3 тепла. Температура воздуха ожидается на 12 градусов выше нормы, а значит, от снега и наледи на тротуарах не останется и следа", - говорится в сообщении.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
Вчера, 12:55
Вильфанда насторожило количество осадков в европейской части России
Кроме того, ледяной покров на малых реках и прудах тоже может растаять, на водохранилищах образуются почти весенние проталины.
"К выходным атмосферное давление немного подрастет, в облаках будут больше просветов. В субботу ночью около 0 градусов, днем от 0 до плюс 2. В воскресенье ночью минус 1-3, днем от минус 1 до плюс 1 градуса. Такая погода больше соответствует концу марта", - отмечается в материале.
Также в Московском метобюро отметили, что за первую половину месяца средняя температура воздуха в столице превысила норму на 8-9 градусов, а самая низкая температура в январе 2020 года составляет минус 7 градусов.
Девушка идет вдоль проезжей части в Москве.
Вчера, 10:43
Температура воздуха в Москве достигла рекордных значений 1925 года
1320211
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Зима
В Гидрометцентре рассказали, ждать ли в России крещенские морозы
Вид Москвы
Россиянам пообещали теплую весну
Исаакиевский собор
Температура в Петербурге побила рекорд 1975 года
Подтопление в одном из селений Вологодской области
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Прохожие на улице Москвы
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в четверг
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
Вильфанда насторожило количество осадков в европейской части России
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Девушка идет вдоль проезжей части в Москве.
Температура воздуха в Москве достигла рекордных значений 1925 года
Девушка во время традиционных купаний в праздник Крещения на берегу Москвы-реки
Синоптики пообещали москвичам слабый мороз в крещенскую ночь
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме рассказали, кого из министров критиковали больше всего
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В России ответили на обвинения Европарламента в "искажении истории"
Опубликованы кадры с места посадки SSJ-100 на недействующую полосу
Опубликованы кадры с места посадки SSJ100 на недействующую полосу
Москва
Вильфанд оценил связь теплой зимы с применением климатического оружия
Москва
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
23:08В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
23:06Источник: встреча Мишустина с Совфедом может пройти в феврале
23:00В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
22:52В США дали старт процессу импичмента Трампа
22:45МИД Украины и Нидерландов обсудили "Северный поток — 2" и дело MH17
22:35Опрос показал, что на выборах в Словакии могут победить экстремисты
Лента новостейМолния