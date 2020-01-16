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2020-01-16T13:41+0300
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Зеленский решил отозвать проект по децентрализации
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РИА Новости

Зеленский решил отозвать проект по децентрализации

13:17 16.01.2020 (обновлено: 13:41 16.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский решил отозвать предложенный им проект изменений в конституцию в части децентрализации и направить законопроект на доработку, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.
Ранее Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". В документе предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта. При этом в тексте не упоминается особый статус для неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, который Киев должен предоставить региону по минским соглашениям. Ряд оппозиционных фракций раскритиковали этот законопроект, отмечая, что предложенные изменения, наоборот, концентрируют власть в руках президента. Зеленский внес на замену в Раду законопроект о децентрализации. Позднее документ раскритиковали посольства Канады, ФРГ и Швеции.
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Согласно сообщению пресс-службы, Зеленский провел встречу с заместителями председателя пропрезидентской фракции "Слуга народа", которая составляет парламентское большинство в Верховной Раде. Они обсудили вопросы, связанные с завершающим этапом реформы децентрализации.
"По результатам встречи глава государства решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку", - сообщается на сайте президента.
Зеленский и депутаты Верховной рады выразили общее мнение о том, что внесение изменений в конституцию относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон, добавили в пресс-службе.
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