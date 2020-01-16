Зеленский решил отозвать проект по децентрализации

Согласно сообщению пресс-службы, Зеленский провел встречу с заместителями председателя пропрезидентской фракции "Слуга народа", которая составляет парламентское большинство в Верховной Раде. Они обсудили вопросы, связанные с завершающим этапом реформы децентрализации.

"По результатам встречи глава государства решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку", - сообщается на сайте президента.

Зеленский и депутаты Верховной рады выразили общее мнение о том, что внесение изменений в конституцию относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон, добавили в пресс-службе.