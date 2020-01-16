Мишустин назвал снятие ограничений для бизнеса одним из приоритетов

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин назвал снятие ограничений с бизнеса одним из приоритетных вопросов своей деятельности.
Кадры с закрытой встречи с депутатами "Единой России" показал телеканал "Россия 24".
"Самое важное — это снять ограничения, барьеры для бизнеса, сократить издержки для бизнеса для того, чтобы, во всяком случае, очень честно поговорить с бизнесом. Я знаю, что уважаемый Вячеслав Викторович (Володин, спикер Госдумы. — Прим. ред.) пригласил все бизнес-объединения. Я их знаю лично, работаем много. Это важнейший из вопросов, который я буду сразу же с первого дня рассматривать", — сказал Мишустин.
Помимо этого, отметил он, необходимо серьезно заниматься институциональными реформами, в том числе реформой правления.
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"И, конечно, самые современные информационные технологии приносить", — сказал Мишустин.
Кандидат в премьеры добавил, что намерен разобраться с нацпроектом "Цифровая экономика", подчеркнув, что государство должно стать цифровой платформой, созданной для людей.
Накануне правительство во главе с Дмитрием Медведевым объявило, что уходит в отставку. Это произошло после того, как президент Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, в котором обозначил целый ряд фундаментальных изменений Конституции. Так, он предложил поручить Госдуме не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра.
Позже Путин предложил занять пост главы правительства руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Сегодня Госдума должна рассмотреть его кандидатуру.