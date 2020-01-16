Мишустин назвал снятие ограничений для бизнеса одним из приоритетов

"Самое важное — это снять ограничения, барьеры для бизнеса, сократить издержки для бизнеса для того, чтобы, во всяком случае, очень честно поговорить с бизнесом. Я знаю, что уважаемый Вячеслав Викторович (Володин, спикер Госдумы. — Прим. ред.) пригласил все бизнес-объединения. Я их знаю лично, работаем много. Это важнейший из вопросов, который я буду сразу же с первого дня рассматривать", — сказал Мишустин.