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ГД приняла в первом чтении проект о звании "Город трудовой доблести"
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РИА Новости

ГД приняла в первом чтении проект о звании "Город трудовой доблести"

13:14 16.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении президентский законопроект о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести".
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что депутаты поддержали законопроект единогласно.
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Президент России Владимир Путин 14 декабря внес в Госдуму проект федерального закона "О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести". Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил принять на федеральном уровне звание "Город трудовой доблести" для городов, которые внесли вклад в обеспечение военных действий и трудового подвига в тылу в годы Великой Отечественной войны.
Как пояснял РИА Новости первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, законопроект устанавливает правовые основания присвоения почетного звания "Город трудовой доблести" тем городам, жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм.
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Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов на заседании во вторник единогласно поддержал президентский законопроект, рекомендовав ГД принять его в первом чтении. Комитет по федеративному устройству, который является соисполнителем по законопроекту, также его поддержал.
Как ранее отмечал глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, этому законопроекту будет уделено большое внимание.
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Александр ЖуковГосдума РФВячеслав ВолодинСергей КириенкоВладимир ПутинРоссияОбщество
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