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Туризм
2020-01-16T13:41+0300
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АТОР: в аэропорту Стамбула начали штрафовать за таблички
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РИА Новости

АТОР: в аэропорту Стамбула начали штрафовать за таблички

13:41 16.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид Стамбула из иллюминатора самолета
Вид Стамбула из иллюминатора самолета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Турецкие турфирмы собираются идти в суд из-за запрета управляющей компании аэропорта Стамбула встречать путешественников с табличками с названием компании или фамилиями гостей, сообщает АТОР.
Ассоциация туристических агентств Турции (TURSAB) провела переговоры с новым руководством хаба. Ранее управляющая компания стамбульского аэропорта объявила о том, что там нельзя встречать приезжих с табличками с указанием названия фирмы или фамилией туриста. За подобную "рекламу" принимающей стороне грозит штраф 320 турецких лир (48 евро).
После встречи ситуация с приемом путешественников не изменилась.
По мнению турецких агентств, управляющая компания нарушает законодательство о туризме, которое разрешает агентам встречать своих клиентов в аэропорту, заселять их в отель, оказывать иные услуги.
Турфирмы планируют обратиться в суд, чтобы обжаловать нововведение. Готовятся иски от тех компаний, которые уже были оштрафованы за "держание табличек".
Как заявил один из лидеров агентского движения Гюркан Эличин, под прикрытием борьбы с нелегальным бизнесом и таксистами и в стремлении реализовать формат Silent Airport Concept, управляющая компания фактически "узурпировала" права агентств и занялась "вымогательством" у турбизнеса.
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По словам турецких экспертов, тяжелее всего из-за запрета приходится гостям из арабских стран. Им сложно разобраться с информацией на указателях, найти нужный выход. К тому же многие из них просто не знают иностранных языков.
Россияне же, по словам представителей турецких турфирм, сами находят трансферных гидов туроператора, и довольно эффективно "ориентируются на местности". Российские компании обеспечивают своих клиентов специальными памятками о том, куда именно им нужно идти в аэропорту, чтобы встретится с сотрудниками встречающей стороны.
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