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Туризм
2020-01-05T16:16+0300
https://ria.ru/20200105/1563115509.html
В аэропорту Стамбула запретили с табличками встречать туристов
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РИА Новости

В аэропорту Стамбула запретили с табличками встречать туристов

10:05 05.01.2020 (обновлено: 16:16 05.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт имени Ататюрка
Международный аэропорт имени Ататюрка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Компания, которая управляет аэропортом Стамбула, запретила туроператорам и агентствам встречать гостей сразу у выхода из зоны таможенного контроля, сообщает АТОР.
Теперь там нельзя находиться и держать таблички с указанием названия фирмы или фамилией туриста. За подобную "рекламу" принимающей стороне грозит штраф 320 турецких лир (48 евро).
Находиться в зоне встреч разрешено только частным лицам — родственникам и близким прибывших путешественников.
Как рассказали представители турфирмы в Стамбуле, решение запретить годами отработанную логистику встречи гостей стало полной неожиданностью для всех участников рынка. Многочисленные обращения туроператоров в министерство туризма и в отраслевые туроператорские и агентские объединения по этому поводу пока ни к чему не привели.
Для организованной встречи отвели отдельный небольшой зал на 40-50 человек. Но компании необходимо заплатить четыре евро, чтобы там находиться, и НДС за каждого гостя.
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Но и там нельзя держать таблички с названием компании. Фамилии туристов высвечиваются на специальном табло, на котором, по словам представителей турфирм, доступно только десять строк. Когда прибывает рейс со 160 пассажирами, технически нет возможности разместить на нем все данные. В итоге туроператорам приходится, например, надевать поверх курток и пальто фирменные футболки с логотипами.
Как говорят местные специалисты, из-за ставшей крайне неудобной и запутанной логистики сборы прилетевших туристов занимают около полутора-двух часов.
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