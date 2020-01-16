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Лавров заявил о необходимости нового уровня доверия мировых игроков
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РИА Новости

Лавров заявил о необходимости нового уровня доверия мировых игроков

13:01 16.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ТАШКЕНТ, 16 янв - РИА Новости. Сегодня в мире возрастает необходимость качественно нового уровня доверия и координации ведущих мировых игроков для ответа на острейшие глобальные вызовы и угрозы, считает и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров.
Как отметил Лавров на встрече со студентами филиала МГИМО МИД России, открывшегося в Ташкенте в декабре прошлого года, западные страны доминировали в мире на протяжении приблизительно пяти столетий, но эта эпоха уходит в прошлое, им следует делиться властью, влиянием и договариваться с новыми сильными игроками. По словам Лавров, к сожалению, Запад пытается тормозить эти процессы и сохранить свое доминирующее положение, но "жизнь заставляет все-таки поступать сообразно объективным тенденциям мирового развития, а не исходя из каких-то односторонних геополитических установок".
"Сегодня одновременно с этими процессами, одновременно с необходимостью вырабатывать формы взаимодействия, сотрудничества, еще возрастает необходимость в качественно новом уровне доверия и координации всех этих ведущих мировых игроков с тем, чтобы отвечать на острейшие вызовы и угрозы, которые сегодня носят трансграничный характер. От них не спрятаться в национальных границах, не отгородиться никаким забором", - сказал Лавров на встрече со студентами филиала МГИМО МИД России, открывшегося здесь в декабре прошлого года.
К таким угрозам и. о. главы МИД РФ отнес терроризм, наркотрафик, киберпреступность и риск распространения оружия массового уничтожения, а также проблему изменения климата.
"Решать все это можно только коллективно, только под единой крышей – под крышей Организации объединенных наций и ее Устава и других универсально применимых норм международного права", - подчеркнул Лавров.
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Сергей ЛавровМИД РФМГИМОВ мире
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