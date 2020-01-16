Лавров заявил о необходимости нового уровня доверия мировых игроков

"Сегодня одновременно с этими процессами, одновременно с необходимостью вырабатывать формы взаимодействия, сотрудничества, еще возрастает необходимость в качественно новом уровне доверия и координации всех этих ведущих мировых игроков с тем, чтобы отвечать на острейшие вызовы и угрозы, которые сегодня носят трансграничный характер. От них не спрятаться в национальных границах, не отгородиться никаким забором", - сказал Лавров на встрече со студентами филиала МГИМО МИД России, открывшегося здесь в декабре прошлого года.