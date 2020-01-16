Эксперт рассказал, как будет определяться роль Госсовета в Конституции

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Роль и статус Госсовета в Конституции будут зависеть от формирования единой системы публичной власти в России, предложение о создании которой также прозвучало в послании президента, оба решения будут принимать в комплексе, считает глава фонда ИСЭПИ ("Институт социально-экономических и политических исследований") Дмитрий Бадовский.

Президент России Владимир Путин , выступая в среду с посланием Федеральному Собранию , заявил о необходимости закрепить в Конституции России статус и роль Госсовета. Путин заявил, что необходимо кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений федерального значения.

"Предложения по роли Госсовета тесно связаны с другой инициативой, которая также прозвучала в послании, - о необходимости формирования единой системы публичной власти в стране, которая должна обеспечивать эффективное взаимодействие федеральной, региональной и местных властей. На мой взгляд, здесь решение будет приниматься в комплексе по двум вопросам. То, как будет зафиксирована роль Госсовета, во многом зависит как раз от того, как предполагается сформировать дизайн единой системы публичной власти в стране", - сказал Бадовский.

Он пояснил, что на сегодняшний день проблема уровней власти в том, что все, что ниже уровня субъекта федерации, считается местным самоуправлением, а местное самоуправление не входит в систему госвласти. "Как раз из-за проблемы разрыва между системой госвласти и местного самоуправления много проблем по достижению результата", - считает эксперт.

По его мнению, по вопросу роли Госсовета остается открытым вопрос по его функционалу. "На сегодняшний день Госсовет - совещательно-консультативная структура, которая не имеет собственных полномочий, она способствует реализации полномочий президента. Поэтому вопрос, получит ли Госсовет какие-то собственные полномочия, как они будут соотноситься с полномочиями Совета Федерации и правительством, или он останется консультативно-совещательной структурой… Вторая развилка связана с первой, с функционалом: на сегодняшний день председателям Госсовета является президент, вопрос в том, останется ли это так или нет", - отметил Бадовский.

В свою очередь Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин предположил, что главой Госсовета все-таки останется президент страны. "Я так понимаю, что в планах президента не значится ослабление президентского института, поэтому сохранение за президентом этой позиции очень вероятно", - сказал политолог.

Аналитик считает, что Госсовет в какой-то степени будет конкурентом Федеральному Собранию, уравновесив конструкцию.