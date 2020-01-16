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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-16T13:03+0300
https://ria.ru/20200116/1563490109.html
Эксперт рассказал, как будет определяться роль Госсовета в Конституции
https://cdn21.img.ria.ru/images/156344/20/1563442010_0:228:3087:1964_1036x0_80_0_0_9969bab0436bb846165d2433caa7b64d.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, как будет определяться роль Госсовета в Конституции

12:55 16.01.2020 (обновлено: 13:03 16.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Роль и статус Госсовета в Конституции будут зависеть от формирования единой системы публичной власти в России, предложение о создании которой также прозвучало в послании президента, оба решения будут принимать в комплексе, считает глава фонда ИСЭПИ ("Институт социально-экономических и политических исследований") Дмитрий Бадовский.
Президент России Владимир Путин, выступая в среду с посланием Федеральному Собранию, заявил о необходимости закрепить в Конституции России статус и роль Госсовета. Путин заявил, что необходимо кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений федерального значения.
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"Предложения по роли Госсовета тесно связаны с другой инициативой, которая также прозвучала в послании, - о необходимости формирования единой системы публичной власти в стране, которая должна обеспечивать эффективное взаимодействие федеральной, региональной и местных властей. На мой взгляд, здесь решение будет приниматься в комплексе по двум вопросам. То, как будет зафиксирована роль Госсовета, во многом зависит как раз от того, как предполагается сформировать дизайн единой системы публичной власти в стране", - сказал Бадовский.
Он пояснил, что на сегодняшний день проблема уровней власти в том, что все, что ниже уровня субъекта федерации, считается местным самоуправлением, а местное самоуправление не входит в систему госвласти. "Как раз из-за проблемы разрыва между системой госвласти и местного самоуправления много проблем по достижению результата", - считает эксперт.
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По его мнению, по вопросу роли Госсовета остается открытым вопрос по его функционалу. "На сегодняшний день Госсовет - совещательно-консультативная структура, которая не имеет собственных полномочий, она способствует реализации полномочий президента. Поэтому вопрос, получит ли Госсовет какие-то собственные полномочия, как они будут соотноситься с полномочиями Совета Федерации и правительством, или он останется консультативно-совещательной структурой… Вторая развилка связана с первой, с функционалом: на сегодняшний день председателям Госсовета является президент, вопрос в том, останется ли это так или нет", - отметил Бадовский.
В свою очередь Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин предположил, что главой Госсовета все-таки останется президент страны. "Я так понимаю, что в планах президента не значится ослабление президентского института, поэтому сохранение за президентом этой позиции очень вероятно", - сказал политолог.
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Аналитик считает, что Госсовет в какой-то степени будет конкурентом Федеральному Собранию, уравновесив конструкцию.
"Дело в том, что Путин также предложил усилить роль палат Федерального Собрания влиянием на формирование правительства, надзором за судебной вертикалью и так далее. Для баланса, чтобы система была равновесной, и проявится в конституционном плане госсовет, где сосредоточены региональные элиты. Госсовет станет своеобразным кадровым резервуаром для госчиновников федерального уровня", - полагает Мухин.
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