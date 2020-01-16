В Госохране Украины прокомментировали "слив" записи совещания премьера

В конце 2019 года произошло несколько скандалов, связанных с прослушкой чиновников на Украине. В частности, в Telegram-канале "Трубу прорвало" появились записи разговоров в своем кабинете якобы Романа Трубы, занимавшего должность директора Госбюро расследований. На записях человеку с голосом, похожим на голос Трубы, дают указания относительно расследования дел. Среди прочего в записях идет речь об актуальности расследования дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко.