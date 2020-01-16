В Госохране Украины прокомментировали "слив" записи совещания премьера

КИЕВ, 16 янв – РИА Новости. Управление государственной охраны Украины заявило, что не причастно к обнародованию в сети аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Алексея Гончарука и отметило, что их заданием является недопущение прослушивания должностных лиц.
Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагают информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети Интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей.
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"Информация о "сливе" аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Украины Управлением государственной охраны Украины, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности!", - говорится в заявлении госохраны в Facebook.
Как отмечается, Управление госохраны осуществляют полный комплекс регулярных технических мероприятий, направленных на предупреждение прослушивания должностных лиц.
В конце 2019 года произошло несколько скандалов, связанных с прослушкой чиновников на Украине. В частности, в Telegram-канале "Трубу прорвало" появились записи разговоров в своем кабинете якобы Романа Трубы, занимавшего должность директора Госбюро расследований. На записях человеку с голосом, похожим на голос Трубы, дают указания относительно расследования дел. Среди прочего в записях идет речь об актуальности расследования дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко.