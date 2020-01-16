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2020-01-16T12:43+0300
https://ria.ru/20200116/1563489528.html
Мишустин изучит идею создать министерства лесного хозяйства и геологии
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РИА Новости

Мишустин изучит идею создать министерства лесного хозяйства и геологии

12:43 16.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Справедливая Россия" предложила кандидату на пост премьера Михаилу Мишустину возродить министерства лесного хозяйства и геологии, тот сообщил, что изучит это предложение, рассказал РИА Новости участвующий во встрече депутат Дмитрий Ионин.
"Он говорил о существенных изменениях в правительстве, структурных изменениях. То есть, видимо, будут изменения по составу министерств, аудит по федеральным агентствам. "Справедливая Россия" предложила возродить министерство лесного хозяйства и министерство геологии. Сегодня они сведены до Росгеологии и Рослесхоза. Это важнее сферы, у которых большой бардак", - сказал Ионин.
"Будет рассматривать такие предложения. Изучит", - добавил депутат.
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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Формирование нового правительстваДмитрий ИонинРосгеологияМихаил МишустинРослесхозСправедливая РоссияРоссияПолитика
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