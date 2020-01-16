Мишустин изучит идею создать министерства лесного хозяйства и геологии

"Он говорил о существенных изменениях в правительстве, структурных изменениях. То есть, видимо, будут изменения по составу министерств, аудит по федеральным агентствам. "Справедливая Россия" предложила возродить министерство лесного хозяйства и министерство геологии. Сегодня они сведены до Росгеологии и Рослесхоза. Это важнее сферы, у которых большой бардак", - сказал Ионин.