Мишустин изучит идею создать министерства лесного хозяйства и геологии

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Справедливая Россия" предложила кандидату на пост премьера Михаилу Мишустину возродить министерства лесного хозяйства и геологии, тот сообщил, что изучит это предложение, рассказал РИА Новости участвующий во встрече депутат Дмитрий Ионин.
"Он говорил о существенных изменениях в правительстве, структурных изменениях. То есть, видимо, будут изменения по составу министерств, аудит по федеральным агентствам. "Справедливая Россия" предложила возродить министерство лесного хозяйства и министерство геологии. Сегодня они сведены до Росгеологии и Рослесхоза. Это важнее сферы, у которых большой бардак", - сказал Ионин.
"Будет рассматривать такие предложения. Изучит", - добавил депутат.