Кудрин оценил кандидатуру Мишустина на пост премьера

"Лидер, который вчера был предложен правительству, больше чувствует сегодня ситуацию в бизнесе, умеет балансировать интересы бизнеса и государства", - сказал Кудрин.

"Одновременно он чувствует тот нерв цифровизации и значения новых технологий для развития всей экономики, что, на мой взгляд, тоже очень важно", - добавил он.