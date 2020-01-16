Кудрин оценил кандидатуру Мишустина на пост премьера

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин хорошо чувствует ситуацию в бизнесе, нерв цифровизации и умеет балансировать ситуацию, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.
"Лидер, который вчера был предложен правительству, больше чувствует сегодня ситуацию в бизнесе, умеет балансировать интересы бизнеса и государства", - сказал Кудрин.
Мишустин, будучи главой ФНС, "сумел отработать определенные механизмы администрирования налогов", продолжил глава палаты. "Они перестали быть в первых строчках проблем бизнеса", - отметил Кудрин.
"Одновременно он чувствует тот нерв цифровизации и значения новых технологий для развития всей экономики, что, на мой взгляд, тоже очень важно", - добавил он.