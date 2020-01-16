Кудрин прокомментировал решение о смене правительства

"Вот вчера произошедшая смена правительства во многих увеличила надежду, что новая команда правительства сумеет больше сделать, больше добиться... Там целый ряд такого рода факторов говорят о том, что у нас больше надежды стало и в предварении целого ряда реформ. Сегодня у нас появилась надежда", - сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.