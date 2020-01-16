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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T12:31+0300
https://ria.ru/20200116/1563488548.html
Кудрин прокомментировал решение о смене правительства
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РИА Новости

Кудрин прокомментировал решение о смене правительства

12:31 16.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Кудрин во время интервью после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Алексей Кудрин во время интервью после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Решение о смене правительства во многих увеличило надежду, что новая команда сможет большего добиться и проведет реформы, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Вот вчера произошедшая смена правительства во многих увеличила надежду, что новая команда правительства сумеет больше сделать, больше добиться... Там целый ряд такого рода факторов говорят о том, что у нас больше надежды стало и в предварении целого ряда реформ. Сегодня у нас появилась надежда", - сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.
По словам Кудрина, сменяемость правительства, власти, лидеров является важнейшим элементом повышения доверия. "Есть выработка своих институтов, то есть своих программ, есть усталость, невыполнение разных обещаний. И новая команда всегда приходит с новыми идеями, она получает поддержку своей программы, она получает мандат на проведение своих реформ", - отметил глава Счетной палаты.
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15 января, 17:56
Новое правительство. Драмы нет
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Формирование нового правительстваАлексей КудринПравительство РФРоссияПолитика
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