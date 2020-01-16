Кадыров назвал Мишустина человеком с мужественным и боевым характером

"Это человек с мужественным и боевым характером, руководитель-хозяйственник, который вникает лично в каждый рабочий вопрос на местах, а не перекладывает проблемы на подчиненных. Несомненно, как и всегда, Владимир Владимирович Путин сделал правильный и взвешенный выбор с упором на железную волю, а не медийность кандидата", - отметил Кадыров.