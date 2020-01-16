Кадыров назвал Мишустина человеком с мужественным и боевым характером

ГРОЗНЫЙ, 16 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что новое правительство должно состоять из молодых, энергичных и самоотверженных министров, а кандидата на пост премьера Михаила Мишустина назвал человеком с мужественным характером.
"Считаю необходимым собрать в правительстве умных, мудрых, перспективных, молодых и энергичных министров, которые будут гореть энтузиазмом и каждый день самоотверженно выполнять свой долг перед страной", - написал Кадыров на своей странице "ВКонтакте".
Он отметил, что "локомотивом всего правительства всегда оставалась небольшая группа министров и вице-премьеров, которые усердно трудились и двигали страну в правильном направлении".
По мнению Кадырова, новому правительству предстоит решать множество задач, озвученных президентом в послании Федеральному собранию. "Нет времени раскачиваться или набирать обороты", - подчеркнул он.
Кадыров подчеркнул, что лично знаком с Михаилом Мишустиным, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин предложил на пост премьера.
"Это человек с мужественным и боевым характером, руководитель-хозяйственник, который вникает лично в каждый рабочий вопрос на местах, а не перекладывает проблемы на подчиненных. Несомненно, как и всегда, Владимир Владимирович Путин сделал правильный и взвешенный выбор с упором на железную волю, а не медийность кандидата", - отметил Кадыров.
Он выразил уверенность, что "все фракции без исключения поддержат Мишустина единогласно" и пожелал тому "успехов в создании высокопрофессиональной команды кабинета министров, потому что ее эффективность зависит от полной самоотдачи каждого представителя".
"Как бы обидно ни звучало, работа некоторых предыдущих руководителей оставляла желать лучшего", - заметил глава Чечни.