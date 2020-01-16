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В МИД Эстонии назвали санкции против Sputnik вопросом "обороны Европы"
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РИА Новости

В МИД Эстонии назвали санкции против Sputnik вопросом "обороны Европы"

12:26 16.01.2020 (обновлено: 19:23 16.01.2020)
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CC BY 2.0 / Raigo Pajula / välisministeerium / Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
CC BY 2.0 / Raigo Pajula / välisministeerium /
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 янв — РИА Новости. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу назвал санкции в отношении Sputnik Эстония вопросом "обороны Европы".
Он пояснил, что Таллин проводит санкционную политику Евросоюза не против Sputnik, а против гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, в отношении которого введены личные санкции.
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"Это не имеет ничего общего со свободой СМИ, это все связано с обороной Европы, свободы", — сказал Рейнсалу РИА Новости в кулуарах международного политологического форума "Диалог Райсина".
Как рассказала глава Sputnik Эстония Елена Черышева в передаче на телеканале ETV+, эстонские власти утверждают, что МИА "Россия сегодня" подконтрольно Киселеву, "потому что он ставит подписи". Черышева подчеркнула, что "Россия сегодня" — это федеральное российское СМИ, унитарное предприятие, которое не находится ни под какими санкциями, а Киселев там только наемное лицо.
Баннер в информационном агентстве Sputnik Эстония в Таллине
15 января, 23:52Медиавойны
Глава Sputnik Эстония назвала давление властей на агентство цензурой

Ситуация вокруг Sputnik

В декабре стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония получили от Департамента полиции и погранохраны письма с прямыми угрозами возбудить против них уголовные дела, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией — МИА "Россия сегодня". В результате журналисты были вынуждены сделать это, а сайт Sputnik Эстония с 1 января перешел на работу в чрезвычайном режиме.
МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей открытой травлей, правовым беспределом и грубейшим нарушением принципов свободы слова и обратилось ко всем международным и европейским организациям, в том числе ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, "Репортерам без границ".
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва сделает все, чтобы поддержать Sputnik при работе в других странах. МИД осудил действия Таллина и пообещал принять ответные меры.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, со своей стороны, отмечал, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций в отношении Киселева на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ.
Пресс-центр Sputnik Эстония
9 января, 16:43
Генсек ОБСЕ отреагировал на письмо по ситуации со Sputnik в Эстонии
651306939
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Угрозы в адрес журналистов Sputnik ЭстонияЕлена ЧерышеваЕвропарламентSputnik ЭстонияМедиавойныАрлем ДезирМИД ЭстонииДмитрий КиселевВладимир ПутинЭстонияВ мире
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