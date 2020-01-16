В МИД Эстонии назвали санкции против Sputnik вопросом "обороны Европы"

Он пояснил, что Таллин проводит санкционную политику Евросоюза не против Sputnik, а против гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева , в отношении которого введены личные санкции.

"Это не имеет ничего общего со свободой СМИ, это все связано с обороной Европы, свободы", — сказал Рейнсалу РИА Новости в кулуарах международного политологического форума "Диалог Райсина".

Как рассказала глава Sputnik Эстония Елена Черышева в передаче на телеканале ETV+ , эстонские власти утверждают, что МИА "Россия сегодня" подконтрольно Киселеву, "потому что он ставит подписи". Черышева подчеркнула, что "Россия сегодня" — это федеральное российское СМИ, унитарное предприятие, которое не находится ни под какими санкциями, а Киселев там только наемное лицо.

Ситуация вокруг Sputnik

В декабре стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония получили от Департамента полиции и погранохраны письма с прямыми угрозами возбудить против них уголовные дела, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией — МИА "Россия сегодня". В результате журналисты были вынуждены сделать это, а сайт Sputnik Эстония с 1 января перешел на работу в чрезвычайном режиме.

МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей открытой травлей, правовым беспределом и грубейшим нарушением принципов свободы слова и обратилось ко всем международным и европейским организациям, в том числе ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, "Репортерам без границ".

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва сделает все, чтобы поддержать Sputnik при работе в других странах. МИД осудил действия Таллина и пообещал принять ответные меры.