Мишустин: прогрессивная шкала налога не принесет доходов в бюджет

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на пост премьера Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Справедливая Россия" заявил, что, по его мнению, прогрессивная шкала налога не принесёт дополнительных доходов в бюджет РФ, рассказал РИА Новости участник встречи, депутат Дмитрий Ионин.
"По НДФЛ ответил, что, как налоговик, он не считает, что прогрессивная шкала налогообложения принесёт дополнительные доходы в бюджет. Это его видение как практика. То есть, он не поддержал эту инициативу", - сказал Ионин.