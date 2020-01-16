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2020-01-16T12:30+0300
https://ria.ru/20200116/1563487682.html
Мишустин: прогрессивная шкала налога не принесет доходов в бюджет
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РИА Новости

Мишустин: прогрессивная шкала налога не принесет доходов в бюджет

12:21 16.01.2020 (обновлено: 12:30 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на пост премьера Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Справедливая Россия" заявил, что, по его мнению, прогрессивная шкала налога не принесёт дополнительных доходов в бюджет РФ, рассказал РИА Новости участник встречи, депутат Дмитрий Ионин.
"По НДФЛ ответил, что, как налоговик, он не считает, что прогрессивная шкала налогообложения принесёт дополнительные доходы в бюджет. Это его видение как практика. То есть, он не поддержал эту инициативу", - сказал Ионин.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинСправедливая РоссияРоссияЭкономика
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