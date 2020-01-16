В ДНР заявили о нестабильной ситуации у Петровского

ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов заявил о нестабильной ситуации в районе участка разведения сил у населенного пункта Петровское и в целом на линии соприкосновения в Донбассе.

"Ситуация на участке разведения в районе Петровского остается нестабильной. Несмотря на возобновленные обязательства по разведению сил и средств, а также обязательства по соблюдению полного режима прекращения огня, представительством ДНР в СЦКК и наблюдателями СММ (Специальной мониторинговой миссии - ред.) ОБСЕ регулярно фиксируются нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) с применением различного рода вооружения", - сказал журналистам Якубов.

По его словам, согласно данным представительства ДНР в СЦКК, а также отчетам миссии ОБСЕ с начала процесса отвода сил у Петровского в конце прошлого года и по 14 января 2020 года было зафиксировано 99 нарушений перемирия. Якубов отметил также общую напряженность ситуации и на линии соприкосновения.

"Ситуация на линии соприкосновения остается напряженной, несмотря на заверения украинской стороны соблюдать полный и устойчивый режим прекращения огня якобы с 1 января 2020 года... Так, с начала года вооруженные формирования Украины 44 раза обстреляли населенные пункты республики, выпустив 137 боеприпасов, включая 13 мин калибром 120 миллиметров и девять мин калибром 82 миллиметра", - сказал Якубов.

Он добавил, что в результате этих обстрелов повреждения получили три жилых дома.