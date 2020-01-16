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МИД Китая пока не подтвердил слова Трампа о скором визите в страну
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РИА Новости

МИД Китая пока не подтвердил слова Трампа о скором визите в страну

12:12 16.01.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ПЕКИН, 16 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге в четверг не подтвердил слова президента США Дональда Трампа о его намерении в скором времени посетить Китай.
Президент США Дональд Трамп в среду во время подписания торговой сделки с Китаем сообщил, что в недалеком будущем посетит Китай.
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"Как вы помните, 20 декабря прошлого года лидеры наших стран провели телефонный разговор, в ходе которого они договорились поддерживать контакты", - заявил Гэн Шуан на просьбу подтвердить возможность скорого визита Трампа в Китай.
Соединенные Штаты и Китай в среду после долгих 13 раундов переговоров достигли соглашения и подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. Документ в Вашингтоне был подписан президентом США Дональдом Трампом, от Китая документ подписал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
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Говоря о соглашении, дипломат подчеркнул, что подписание этой сделки выгодно Китаю, США и всему миру, оно демонстрирует, что путем диалога и консультаций на основе взаимного уважения стороны могут выработать решение, которое позволит надлежащим образом устранить соответствующие проблемы. Он отметил, что теперь стороны должны приложить все усилия для того, чтобы выполнить достигнутые в первой части сделки договоренности.
При этом отвечая на вопрос о том, почему от китайской стороны первую часть сделки подписывал не председатель Си Цзиньпин, а вице-премьер Госсовета Лю Хэ, Гэн Шуан сказал, что "решение о том, кто будет подписывать документ, является независимым выбором каждой стороны".
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Гэн ШуанДональд ТрампСи ЦзиньпинМИД КНРКитайСШАВ мире
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