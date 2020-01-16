Глава "Ростелекома" оценил кандидатуру Мишустина на пост премьера

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский позитивно воспринял кандидатуру главы Федеральной налоговой службы на пост премьер-министра РФ; полагает, что при нем работа правительства будет четкой и структурированной, а основной акцент будет сделан на реализацию национальных проектов.

В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встречается со всеми парламентскими фракциями.

Как рассказал президент "Ростелекома", ему довелось взаимодействовать с Мишустиным последние 15 лет. "Михаил очень профессиональный человек, глубоко разбирающийся в том деле, которым он занимается. Очень системный, умеющий подбирать сильную команду и выстраивать ее работу", - сказал Осеевский журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

"Поэтому я уверен, что и работа нового правительства будет четкой и структурированной. Думаю, что основной акцент будет сделан на реализацию национальных проектов", - добавил президент "Ростелекома".

Он выразил мнение, что президент РФ при выборе кандидатуры на пост премьер-министра "ориентировался на те результаты, которых добилась налоговая служба под руководством Мишустина".