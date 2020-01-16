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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T12:57+0300
https://ria.ru/20200116/1563487220.html
Глава "Ростелекома" оценил кандидатуру Мишустина на пост премьера
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РИА Новости

Глава "Ростелекома" оценил кандидатуру Мишустина на пост премьера

12:38 16.01.2020 (обновлено: 12:57 16.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрезидент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский на XI Гайдаровском форуме. 16 января 2020
Президент ПАО Ростелеком Михаил Осеевский на XI Гайдаровском форуме. 16 января 2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский на XI Гайдаровском форуме. 16 января 2020
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский позитивно воспринял кандидатуру главы Федеральной налоговой службы на пост премьер-министра РФ; полагает, что при нем работа правительства будет четкой и структурированной, а основной акцент будет сделан на реализацию национальных проектов.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встречается со всеми парламентскими фракциями.
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Как рассказал президент "Ростелекома", ему довелось взаимодействовать с Мишустиным последние 15 лет. "Михаил очень профессиональный человек, глубоко разбирающийся в том деле, которым он занимается. Очень системный, умеющий подбирать сильную команду и выстраивать ее работу", - сказал Осеевский журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.
"Поэтому я уверен, что и работа нового правительства будет четкой и структурированной. Думаю, что основной акцент будет сделан на реализацию национальных проектов", - добавил президент "Ростелекома".
Он выразил мнение, что президент РФ при выборе кандидатуры на пост премьер-министра "ориентировался на те результаты, которых добилась налоговая служба под руководством Мишустина".
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"Все-таки у нас стабильный рост налогов, сегодня платить налоги стало хорошим признаком. Появляются все время новые идеи с налогообложением самозанятых, и все это реализовано на современных цифровых платформах и решениях. Поэтому, я думаю, что всё вместе это и было тем толчком к назначению его премьер-министром РФ", - сказал глава "Ростелекома".
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинФедеральная налоговая служба РФРостелекомМихаил ОсеевскийПравительство РФРоссияПолитика
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