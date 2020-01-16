Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-01-16T12:34+0300
https://ria.ru/20200116/1563486680.html
Эксперты рассказали, когда туристы покупают авиабилеты чаще всего
https://cdn23.img.ria.ru/images/156084/76/1560847641_0:152:2912:1790_1036x0_80_0_0_3b65e8416205f80feeea6c10cffcb06e.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, когда туристы покупают авиабилеты чаще всего

12:34 16.01.2020
1953
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры смотрят информационное табло в аэропорту
Пассажиры смотрят информационное табло в аэропорту
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Специалисты проанализировали данные бронирований авиабилетов на 14 января 2019 и 14 января 2020 годов и выяснили, за какое время до вылета пользователи сервиса покупают авиабилеты, сообщает OneTwoTrip.
Оказалось, что планирование поездок стало более тщательным: все больше пассажиров оплачивают перелет за несколько месяцев до путешествия.
Большинство туристов (37,3 процентов) покупает билеты по России за два-три месяца до вылета. Каждый пятый (21 процент) путешественник планирует поездки за четыре и более месяцев. Остальные приобретают проездные документы менее чем за месяц до отправления. Однако количество бронирований в последний момент, то есть за неделю до вылета и меньше, снизилось за год на 4,8 процента.
Тщательнее всего — более чем за полгода — пассажиры планируют внутрироссийские путешествия в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Петропавловск-Камчатский и Калининград, свидетельствуют данные сервиса.
К поездкам за границу туристы готовятся основательнее: более трети билетов (34,8 процента) они покупают за четыре-шесть месяцев, а еще 17,4 процента — за полгода и более до отправления. Меньше, чем за месяц до вылета, приобретают 16,3 процента билетов.
Количество ранних бронирований поездок за границу за год возросло: теперь билеты как минимум за полгода покупают в два раза чаще, а за четыре-шесть месяцев — почти в полтора раза чаще. При этом в последний момент совершают покупку вдвое реже.
Сильно заранее пассажиры приобретают авиабилеты в Прагу, Рим, Афины, Денпасар и Париж, а спонтанно готовы полететь в Ереван, Минск, Кишинев, Душанбе, выяснили специалисты в ходе анализа.
Девушка на пляже на Бали
15 января, 08:00Туризм
Секреты Бали. Древние храмы, теплый океан и жилье на любой вкус
001100
ТуризмАэропортыТуризмтуристыпассажирыНовости - ТуризмМоскваРимСочиМинскКишиневДенпасарДушанбеПетропавловск-КамчатскийАфиныПрагаПарижСанкт-ПетербургКалининград
Рекомендуем
Мужчина у пункта обмена валюты
Туристы рассказали, на чем экономили в путешествиях
Вид Стамбула из иллюминатора самолета
АТОР: в аэропорту Стамбула начали штрафовать за таблички
Пляж Ла Диг. Сейшелы
Эксперты рассказали, сколько россиян отдохнули на Сейшелах в 2019 году
Канатная дорога в Сочи
Горнолыжный курорт в Сочи из-за недостатка снега пригласил шамана
Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
АТОР: в Таррагоне, где произошел взрыв, нет групп туристов из России
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве
В МИД Израиля прокомментировали ситуацию с недопуском россиян в страну
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 13 января 2020
АТОР советует туристам на Филиппинах следить за новостями авиакомпаний
Девушка делает селфи
Названы главные тренды туризма в 2020 году
Вид на Спасо-Преображенский собор в Хабаровске
Поток иностранных туристов в Хабаровске в 2019 году снизился на 25%
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Шерегеш
Шерегеш вошел в десятку самых посещаемых мест в России
Место незапланированной посадки самолета авиакомпании Ираэро Sukhoi Superjet 100 на недействующую ВПП Домодедово
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Отель в Анталье
В Турции отели не смогут быстро заселять туристов
Геннадий Зюганов
Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать кандидатуру Мишустина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
23:08В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
23:06Источник: встреча Мишустина с Совфедом может пройти в феврале
23:00В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
22:52В США дали старт процессу импичмента Трампа
22:45МИД Украины и Нидерландов обсудили "Северный поток — 2" и дело MH17
22:35Опрос показал, что на выборах в Словакии могут победить экстремисты
22:28Опубликован трейлер комедии с Дэниэлом Рэдклиффом "Безумный Майлз"
Лента новостейМолния