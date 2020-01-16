Эксперты рассказали, когда туристы покупают авиабилеты чаще всего

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Специалисты проанализировали данные бронирований авиабилетов на 14 января 2019 и 14 января 2020 годов и выяснили, за какое время до вылета пользователи сервиса покупают авиабилеты, сообщает OneTwoTrip.

Оказалось, что планирование поездок стало более тщательным: все больше пассажиров оплачивают перелет за несколько месяцев до путешествия.

Большинство туристов (37,3 процентов) покупает билеты по России за два-три месяца до вылета. Каждый пятый (21 процент) путешественник планирует поездки за четыре и более месяцев. Остальные приобретают проездные документы менее чем за месяц до отправления. Однако количество бронирований в последний момент, то есть за неделю до вылета и меньше, снизилось за год на 4,8 процента.

Тщательнее всего — более чем за полгода — пассажиры планируют внутрироссийские путешествия в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Петропавловск-Камчатский и Калининград, свидетельствуют данные сервиса.

К поездкам за границу туристы готовятся основательнее: более трети билетов (34,8 процента) они покупают за четыре-шесть месяцев, а еще 17,4 процента — за полгода и более до отправления. Меньше, чем за месяц до вылета, приобретают 16,3 процента билетов.

Количество ранних бронирований поездок за границу за год возросло: теперь билеты как минимум за полгода покупают в два раза чаще, а за четыре-шесть месяцев — почти в полтора раза чаще. При этом в последний момент совершают покупку вдвое реже.