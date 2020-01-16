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2020-01-16T11:55+0300
https://ria.ru/20200116/1563486216.html
Каждая фракция задаст Мишустину по два вопроса на пленарном заседании
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РИА Новости

Каждая фракция задаст Мишустину по два вопроса на пленарном заседании

11:55 16.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Государственной Думы РФ Иван Мельников, кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин после встречи с членами фракции "Единая Россия" в Госдуме
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Иван Мельников, кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин после встречи с членами фракции Единая Россия в Госдуме
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Каждая парламентская фракция Госдумы задаст по два вопроса кандидату на пост премьер-министра РФ Михаилу Мишустину на пленарном заседании в четверг, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-подходе.
Ранее сообщалось, что Государственная Дума на пленарном заседании в четверг рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина, который должен сменить ушедшего в отставку Дмитрия Медведева на посту председателя правительства.
"В два часа начнется, мы заслушаем его (Мишустина) выступление, вопросы зададим: два вопроса от каждой фракции. И выступление лидеров фракций", - сказал Жириновский.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийПолитика
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