Каждая фракция задаст Мишустину по два вопроса на пленарном заседании

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Каждая парламентская фракция Госдумы задаст по два вопроса кандидату на пост премьер-министра РФ Михаилу Мишустину на пленарном заседании в четверг, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-подходе.
Ранее сообщалось, что Государственная Дума на пленарном заседании в четверг рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина, который должен сменить ушедшего в отставку Дмитрия Медведева на посту председателя правительства.
"В два часа начнется, мы заслушаем его (Мишустина) выступление, вопросы зададим: два вопроса от каждой фракции. И выступление лидеров фракций", - сказал Жириновский.