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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-01-16T11:48+0300
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Дрозденко: доходы жителей Ленобласти за 5 лет увеличились на 14,4%
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РИА Новости

Дрозденко: доходы жителей Ленобласти за 5 лет увеличились на 14,4%

11:48 16.01.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. За последние пять лет реальные денежные доходы населения Ленинградской области увеличились на 14,4% - это почти в два раза выше средних показателей по России, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, показатель роста доходов людей наиболее точно отражает работу чиновников по созданию благоприятных условий для жизни граждан.
"Он включает не только заработную плату, но и отражает рост доходов бизнеса, а также социальные механизмы, которые мы создали для поддержки жителей Ленинградской области", – сказал глава региона.
По предварительной оценке, по итогам прошлого года, реальные денежные доходы населения Ленинградской области будут на уровне 100,4% к уровню 2018 года, при том что по России показатель составляет 100,1%, добавили в пресс-службе обладминистрации.
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Дрозденко напомнил, что благодаря принятому в 2018 году Социальному кодексу в Ленинградской области были установлены объективные критерии "нуждаемости", что обеспечило адресность соцподдержки и рост выплат тем, кто в этом действительно нуждается, в ячастности, в прошлом году были усилены меры поддержки семей с детьми.
Кроме того, Дрозденко напомнил, что регион вошел в число субъектов, которые в полном объеме выполнили достижение "зарплатных" показателей работников бюджетной сферы, установленных майскими указами президента.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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