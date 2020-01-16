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Союзное государство
2020-01-16T11:44+0300
https://ria.ru/20200116/1563485687.html
Москва и Минск обсудили сотрудничество после отставки правительства РФ
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РИА Новости

Москва и Минск обсудили сотрудничество после отставки правительства РФ

11:44 16.01.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. Архивное фото
МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас обсудил с российским послом Дмитрием Мезенцевым сотрудничество Минска и Москвы с учетом новых назначений в кабмине РФ, сообщила в четверг пресс-служба правительства республики.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
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"Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым. В ходе разговора стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества с учетом новых назначений в российском правительстве", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Союзное государствоСергей РумасМихаил МишустинГосдума РФПравительство РФВладимир ПутинБелоруссияРоссияПолитика
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