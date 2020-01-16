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Формирование нового правительства
2020-01-16T11:39+0300
https://ria.ru/20200116/1563485211.html
Мишустин пообещал "Яндексу" поддержку, заявил секретарь ЦК КПРФ Обухов
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РИА Новости

Мишустин пообещал "Яндексу" поддержку, заявил секретарь ЦК КПРФ Обухов

11:36 16.01.2020 (обновлено: 11:39 16.01.2020)
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© РИА НовостиВстреча кандидата на пост премьер-министра РФ Михаила Мишустина с фракцией КПРФ
Встреча кандидата на пост премьер-министра РФ Михаила Мишустина с фракцией КПРФ
© РИА Новости
Встреча кандидата на пост премьер-министра РФ Михаила Мишустина с фракцией КПРФ
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на встрече с КПРФ похвалил "Яндекс" и пообещал ему поддержку, сообщил секретарь ЦК партии Сергей Обухов.
"Хвалил "Яндекс" и обещает ему поддержку", - написал он в своем Telegram-канале.
Михаил Мишустин
15 января, 20:37Формирование нового правительства
Михаил Мишустин: технократ в финансовой сфере
Отвечая на вопрос журналистов, обсуждался ли состав нового кабмина, Обухов сказал, что Мишустин ещё сам не определился.
"Аллергии" на него тоже нет, но ключевое - что голосовать "за" мы не можем", - поделился Обухов впечатлением от встречи с журналистами.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства РФ
15 января, 17:56
Новое правительство. Драмы нет
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