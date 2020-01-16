Мишустин пообещал "Яндексу" поддержку, заявил секретарь ЦК КПРФ Обухов

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на встрече с КПРФ похвалил "Яндекс" и пообещал ему поддержку, сообщил секретарь ЦК партии Сергей Обухов.
"Хвалил "Яндекс" и обещает ему поддержку", - написал он в своем Telegram-канале.
Отвечая на вопрос журналистов, обсуждался ли состав нового кабмина, Обухов сказал, что Мишустин ещё сам не определился.
"Аллергии" на него тоже нет, но ключевое - что голосовать "за" мы не можем", - поделился Обухов впечатлением от встречи с журналистами.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
15 января, 17:56Новое правительство. Драмы нет