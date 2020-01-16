Гипнотизер и невеста: лучшие фото подводного мира

Абсолютным победителем конкурса стал Грег Лекер (Greg Lecoeur) с фотографией тюленя-крабоеда.
Абсолютным победителем конкурса стал Грег Лекер (Greg Lecoeur) с фотографией тюленя-крабоеда.
Первое место в номинации "Портрет" жюри отдало автору снимка "Гаспар" Варджинии Сальзедо (Virginia Salzedo).
Первое место в номинации "Портрет" жюри отдало автору снимка "Гаспар" Варджинии Сальзедо (Virginia Salzedo).
"Дружеская поездка" Полы Вианны (Paula Vianna) выиграла в номинации "Поведение морских обитателей".
"Дружеская поездка" Полы Вианны (Paula Vianna) выиграла в номинации "Поведение морских обитателей".
Просто окунь. У автора фото Ференца Лоринча (Ferenc Lorincz) — первое место в номинации "Компактная камера, поведение".
Просто окунь. У автора фото Ференца Лоринча (Ferenc Lorincz) — первое место в номинации "Компактная камера, поведение".
Косяк рыб-ворчунов принес Николасу Мору (Nicholas More) победу в номинации "Широкий угол".
Косяк рыб-ворчунов принес Николасу Мору (Nicholas More) победу в номинации "Широкий угол".
Сидячая медуза Люцернария, запечатленная Петром Полахом (Petr Polách), оказалась на четвертом месте в номинации "Макро".
Сидячая медуза Люцернария, запечатленная Петром Полахом (Petr Polách), оказалась на четвертом месте в номинации "Макро".
Яйца рыбы-клоуна. Кадр Паоло Исгро (Paolo Isgro) назвали лучшим в номинации "Супермакросъемка".
Яйца рыбы-клоуна. Кадр Паоло Исгро (Paolo Isgro) назвали лучшим в номинации "Супермакросъемка".
"Жертва", автор фото — Шейн Гросс (Shane Gross). Первое место в номинации "Разговор".
"Жертва", автор фото — Шейн Гросс (Shane Gross). Первое место в номинации "Разговор".
Работа Талии Грайс (Talia Greis). победила в номинации "Широкоугольная компактная камера".
Работа Талии Грайс (Talia Greis). победила в номинации "Широкоугольная компактная камера".
Рыбка из семейства живоглотовых способна проглотить добычу крупнее себя. Фото Фабьена Мишене (Fabien Michenet) — лучшее в номинации "Черная вода".
Рыбка из семейства живоглотовых способна проглотить добычу крупнее себя. Фото Фабьена Мишене (Fabien Michenet) — лучшее в номинации "Черная вода".
"Рентген" Стефано Чебрая (Stephano Cerbai) победил в номинации "Макросъемка".
"Рентген" Стефано Чебрая (Stephano Cerbai) победил в номинации "Макросъемка".
Лимонные гоби помогли Стэну Чену (Stan Chen) завоевать первое место в номинации "Макросъемка компактной камерой".
Лимонные гоби помогли Стэну Чену (Stan Chen) завоевать первое место в номинации "Макросъемка компактной камерой".
"Невеста", автор снимка — Тяньхун Ван (Tianhong Wang). Пятое место в номинации "Черная вода".
"Невеста", автор снимка — Тяньхун Ван (Tianhong Wang). Пятое место в номинации "Черная вода".
Фото Дженни Сток (Jenny Stock), сделанное на реке Мулула в Австралии, победило в номинации "Голожаберные моллюски".
Фото Дженни Сток (Jenny Stock), сделанное на реке Мулула в Австралии, победило в номинации "Голожаберные моллюски".
Работу Джулс Кейси (Jules Casey) признали лучшей в номинации для молодых фотографов "Восходящая звезда".
Работу Джулс Кейси (Jules Casey) признали лучшей в номинации для молодых фотографов "Восходящая звезда".
"Гипнотизер" заворожил не только фотографа Дейва Джонсона (Dave Johnson), но и жюри, которое отдало ему третье место в категории "Макросъемка".
"Гипнотизер" заворожил не только фотографа Дейва Джонсона (Dave Johnson), но и жюри, которое отдало ему третье место в категории "Макросъемка".
"Странная встреча", автор фото — Ханнес Клостерманн (Hannes Klostermann). Четвертое место в номинации "Поведение морских обитателей".
"Странная встреча", автор фото — Ханнес Клостерманн (Hannes Klostermann). Четвертое место в номинации "Поведение морских обитателей".
Фото Джорджа Куо-Вей Као (George Kuo-Wei Kao) под названием "Кто это?" замкнуло тройку лидеров в номинации "Новички макросъемки".
Фото Джорджа Куо-Вей Као (George Kuo-Wei Kao) под названием "Кто это?" замкнуло тройку лидеров в номинации "Новички макросъемки".