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https://ria.ru/20200116/1563484659.html
Гипнотизер и невеста: лучшие фото подводного мира
https://cdn24.img.ria.ru/images/156348/22/1563482298_0:181:3001:1869_1036x0_80_0_0_f45a9387ee193d03faaea6c7df2c8074.jpg
РИА Новости

Гипнотизер и невеста: лучшие фото подводного мира

14:50 16.01.2020 (обновлено: 14:52 16.01.2020)
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Жюри конкурса подводной фотографии Ocean Art Underwater Photo Competition 2019 рассмотрело работы авторов из 78 стран и определило победителей. Самые зрелищные кадры лауреатов — в подборке Ria.ru.
© Фото : Greg Lecoeur/ 2019 Ocean Art Contest

Абсолютным победителем конкурса стал Грег Лекер (Greg Lecoeur) с фотографией тюленя-крабоеда.

Greg Lecoeur. Работа победителя конкурса 2019 Ocean Art Underwater Photo Competition
1 из 18

Абсолютным победителем конкурса стал Грег Лекер (Greg Lecoeur) с фотографией тюленя-крабоеда.

© Фото : Greg Lecoeur/ 2019 Ocean Art Contest
© Фото : Stephano Cerbai/ 2019 Ocean Art Contest

Первое место в номинации "Портрет" жюри отдало автору снимка "Гаспар" Варджинии Сальзедо (Virginia Salzedo).

Stephano Cerbai. Работа победителя конкурса 2019 Ocean Art Underwater Photo Competition
2 из 18

Первое место в номинации "Портрет" жюри отдало автору снимка "Гаспар" Варджинии Сальзедо (Virginia Salzedo).

© Фото : Stephano Cerbai/ 2019 Ocean Art Contest
© Фото : Paula Vianna/ 2019 Ocean Art Contest

"Дружеская поездка" Полы Вианны (Paula Vianna) выиграла в номинации "Поведение морских обитателей".

Paula Vianna. Работа победителя конкурса 2019 Ocean Art Underwater Photo Competition
3 из 18

"Дружеская поездка" Полы Вианны (Paula Vianna) выиграла в номинации "Поведение морских обитателей".

© Фото : Paula Vianna/ 2019 Ocean Art Contest
© Фото : Ferenc Lorincz/ 2019 Ocean Art Contest

Просто окунь. У автора фото Ференца Лоринча (Ferenc Lorincz) — первое место в номинации "Компактная камера, поведение".

Ferenc Lorincz. Работа победителя конкурса 2019 Ocean Art Underwater Photo Competition
4 из 18

Просто окунь. У автора фото Ференца Лоринча (Ferenc Lorincz) — первое место в номинации "Компактная камера, поведение".

© Фото : Ferenc Lorincz/ 2019 Ocean Art Contest
© Фото : Nicholas More/ 2019 Ocean Art Contest

Косяк рыб-ворчунов принес Николасу Мору (Nicholas More) победу в номинации "Широкий угол".

Nicholas More. Работа победителя конкурса 2019 Ocean Art Underwater Photo Competition
5 из 18

Косяк рыб-ворчунов принес Николасу Мору (Nicholas More) победу в номинации "Широкий угол".

© Фото : Nicholas More/ 2019 Ocean Art Contest
© Фото : Petr Polách/ 2019 Ocean Art Contest

Сидячая медуза Люцернария, запечатленная Петром Полахом (Petr Polách), оказалась на четвертом месте в номинации "Макро".

Petr Polách. Работа победителя конкурса 2019 Ocean Art Underwater Photo Competition
6 из 18

Сидячая медуза Люцернария, запечатленная Петром Полахом (Petr Polách), оказалась на четвертом месте в номинации "Макро".

© Фото : Petr Polách/ 2019 Ocean Art Contest
© Фото : Paolo Isgro/ 2019 Ocean Art Contest

Яйца рыбы-клоуна. Кадр Паоло Исгро (Paolo Isgro) назвали лучшим в номинации "Супермакросъемка".

Paolo Isgro. Работа победителя конкурса 2019 Ocean Art Underwater Photo Competition
7 из 18

Яйца рыбы-клоуна. Кадр Паоло Исгро (Paolo Isgro) назвали лучшим в номинации "Супермакросъемка".

© Фото : Paolo Isgro/ 2019 Ocean Art Contest
© Фото : Shane Gross/ 2019 Ocean Art Contest

"Жертва", автор фото — Шейн Гросс (Shane Gross). Первое место в номинации "Разговор".

Shane Gross. Работа победителя конкурса 2019 Ocean Art Underwater Photo Competition
8 из 18

"Жертва", автор фото — Шейн Гросс (Shane Gross). Первое место в номинации "Разговор".

© Фото : Shane Gross/ 2019 Ocean Art Contest
© Фото : Talia Greis/ 2019 Ocean Art Contest

Работа Талии Грайс (Talia Greis). победила в номинации "Широкоугольная компактная камера".

Talia Greis. Работа победителя конкурса 2019 Ocean Art Underwater Photo Competition
9 из 18

Работа Талии Грайс (Talia Greis). победила в номинации "Широкоугольная компактная камера".

© Фото : Talia Greis/ 2019 Ocean Art Contest
© Фото : Fabien Michenet/ 2019 Ocean Art Contest

Рыбка из семейства живоглотовых способна проглотить добычу крупнее себя. Фото Фабьена Мишене (Fabien Michenet) — лучшее в номинации "Черная вода".

Fabien Michenet. Работа победителя конкурса 2019 Ocean Art Underwater Photo Competition
10 из 18

Рыбка из семейства живоглотовых способна проглотить добычу крупнее себя. Фото Фабьена Мишене (Fabien Michenet) — лучшее в номинации "Черная вода".

© Фото : Fabien Michenet/ 2019 Ocean Art Contest
© Фото : Stephano Cerbai/ 2019 Ocean Art Contest

"Рентген" Стефано Чебрая (Stephano Cerbai) победил в номинации "Макросъемка".

Stephano Cerbai. Работа победителя конкурса 2019 Ocean Art Underwater Photo Competition
11 из 18

"Рентген" Стефано Чебрая (Stephano Cerbai) победил в номинации "Макросъемка".

© Фото : Stephano Cerbai/ 2019 Ocean Art Contest
© Фото : Stan Chen/ 2019 Ocean Art Contest

Лимонные гоби помогли Стэну Чену (Stan Chen) завоевать первое место в номинации "Макросъемка компактной камерой".

Stan Chen. Работа победителя конкурса 2019 Ocean Art Underwater Photo Competition
12 из 18

Лимонные гоби помогли Стэну Чену (Stan Chen) завоевать первое место в номинации "Макросъемка компактной камерой".

© Фото : Stan Chen/ 2019 Ocean Art Contest
© Фото : Tianhong Wang/ 2019 Ocean Art Contest

"Невеста", автор снимка — Тяньхун Ван (Tianhong Wang). Пятое место в номинации "Черная вода".

Tianhong Wang. Работа победителя конкурса 2019 Ocean Art Underwater Photo Competition
13 из 18

"Невеста", автор снимка — Тяньхун Ван (Tianhong Wang). Пятое место в номинации "Черная вода".

© Фото : Tianhong Wang/ 2019 Ocean Art Contest
© Фото : Jenny Stock/ 2019 Ocean Art Contest

Фото Дженни Сток (Jenny Stock), сделанное на реке Мулула в Австралии, победило в номинации "Голожаберные моллюски".

Jenny Stock. Работа победителя конкурса 2019 Ocean Art Underwater Photo Competition
14 из 18

Фото Дженни Сток (Jenny Stock), сделанное на реке Мулула в Австралии, победило в номинации "Голожаберные моллюски".

© Фото : Jenny Stock/ 2019 Ocean Art Contest
© Фото : Jules Casey/ 2019 Ocean Art Contest

Работу Джулс Кейси (Jules Casey) признали лучшей в номинации для молодых фотографов "Восходящая звезда".

Jules Casey. Работа победителя конкурса 2019 Ocean Art Underwater Photo Competition
15 из 18

Работу Джулс Кейси (Jules Casey) признали лучшей в номинации для молодых фотографов "Восходящая звезда".

© Фото : Jules Casey/ 2019 Ocean Art Contest
© Фото : Dave Johnson/ 2019 Ocean Art Contest

"Гипнотизер" заворожил не только фотографа Дейва Джонсона (Dave Johnson), но и жюри, которое отдало ему третье место в категории "Макросъемка".

Dave Johnson. Работа победителя конкурса 2019 Ocean Art Underwater Photo Competition
16 из 18

"Гипнотизер" заворожил не только фотографа Дейва Джонсона (Dave Johnson), но и жюри, которое отдало ему третье место в категории "Макросъемка".

© Фото : Dave Johnson/ 2019 Ocean Art Contest
© Фото : Hannes Klostermann/ 2019 Ocean Art Contest

"Странная встреча", автор фото — Ханнес Клостерманн (Hannes Klostermann). Четвертое место в номинации "Поведение морских обитателей".

Hannes Klostermann. Работа победителя конкурса 2019 Ocean Art Underwater Photo Competition
17 из 18

"Странная встреча", автор фото — Ханнес Клостерманн (Hannes Klostermann). Четвертое место в номинации "Поведение морских обитателей".

© Фото : Hannes Klostermann/ 2019 Ocean Art Contest
© Фото : George Kuo-Wei Kao/ 2019 Ocean Art Contest

Фото Джорджа Куо-Вей Као (George Kuo-Wei Kao) под названием "Кто это?" замкнуло тройку лидеров в номинации "Новички макросъемки".

George Kuo-Wei Kao. Работа победителя конкурса 2019 Ocean Art Underwater Photo Competition
18 из 18

Фото Джорджа Куо-Вей Као (George Kuo-Wei Kao) под названием "Кто это?" замкнуло тройку лидеров в номинации "Новички макросъемки".

© Фото : George Kuo-Wei Kao/ 2019 Ocean Art Contest
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