В Госдуме началась встреча фракции "Справедливая Россия" с Мишустиным

В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встречается со всеми парламентскими фракциями - первой встречу провела "Единая Россия". Затем состоялись встречи с ЛДПР и КПРФ. В настоящее время председатель Госдумы Вячеслав Володин и Мишустин присутствуют на заседании фракции "Справедливая Россия".