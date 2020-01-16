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Формирование нового правительства
2020-01-16T12:02+0300
https://ria.ru/20200116/1563484451.html
В Госдуме началась встреча фракции "Справедливая Россия" с Мишустиным
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РИА Новости
В Госдуме началась встреча фракции "Справедливая Россия" с Мишустиным
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Началась последняя встреча кандидата на должность премьера Михаила Мишустина с парламентскими фракциями, проходит заседание "Справедливой России", сообщил корреспондент РИА Новости.
2020-01-16T11:20+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=40860745&type=mp4
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В Госдуме началась встреча фракции "Справедливая Россия" с Мишустиным

11:20 16.01.2020 (обновлено: 12:02 16.01.2020)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Началась последняя встреча кандидата на должность премьера Михаила Мишустина с парламентскими фракциями, проходит заседание "Справедливой России", сообщил корреспондент РИА Новости.
В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встречается со всеми парламентскими фракциями - первой встречу провела "Единая Россия". Затем состоялись встречи с ЛДПР и КПРФ. В настоящее время председатель Госдумы Вячеслав Володин и Мишустин присутствуют на заседании фракции "Справедливая Россия".
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинСправедливая РоссияГосдума РФРоссияПолитика
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