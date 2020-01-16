В Госдуме началась встреча фракции "Справедливая Россия" с Мишустиным
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Началась последняя встреча кандидата на должность премьера Михаила Мишустина с парламентскими фракциями, проходит заседание "Справедливой России", сообщил корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Началась последняя встреча кандидата на должность премьера Михаила Мишустина с парламентскими фракциями, проходит заседание "Справедливой России", сообщил корреспондент РИА Новости.
В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встречается со всеми парламентскими фракциями - первой встречу провела "Единая Россия". Затем состоялись встречи с ЛДПР и КПРФ. В настоящее время председатель Госдумы Вячеслав Володин и Мишустин присутствуют на заседании фракции "Справедливая Россия".
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