Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ пообещал существенные изменения и в составе, и в структуре правительства, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Корниенко.
"Он сказал, что будут серьезные, кардинальные изменения, но фамилий пока не назвал ни одной <...> Он сказал, что менять структуру правительства будут, министров будут кардинально менять, но пока фамилий он не обозначил", — сказал депутат.
Тем не менее Корниенко предположил, что на обсуждении кандидатуры Мишустина в Госдуме уже станет что-то известно о будущем составе правительства.
Накануне кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым объявил, что уходит в отставку. Это произошло после того, как президент Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, в котором обозначил целый ряд фундаментальных изменений Конституции. Так, он предложил поручить Госдуме не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра.
Позже Путин предложил занять пост главы правительства руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Сегодня Госдума должна рассмотреть его кандидатуру.
15 января, 20:45"Не все получилось". Почему Медведева отправили в отставку