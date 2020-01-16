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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T12:26+0300
https://ria.ru/20200116/1563484217.html
Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве
https://cdn22.img.ria.ru/images/156348/38/1563483850_0:68:2856:1676_1036x0_80_0_0_04a36f839df4d490b53a7f83f9f02ab1.jpg
РИА Новости

Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве

11:14 16.01.2020 (обновлено: 12:26 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Государственной Думы РФ Иван Мельников, кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин после встречи с членами фракции "Единая Россия" в Госдуме
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Иван Мельников, кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин после встречи с членами фракции Единая Россия в Госдуме
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ пообещал существенные изменения и в составе, и в структуре правительства, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Корниенко.
"Он сказал, что будут серьезные, кардинальные изменения, но фамилий пока не назвал ни одной <...> Он сказал, что менять структуру правительства будут, министров будут кардинально менять, но пока фамилий он не обозначил", — сказал депутат.
Между прочим
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Тем не менее Корниенко предположил, что на обсуждении кандидатуры Мишустина в Госдуме уже станет что-то известно о будущем составе правительства.
Накануне кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым объявил, что уходит в отставку. Это произошло после того, как президент Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, в котором обозначил целый ряд фундаментальных изменений Конституции. Так, он предложил поручить Госдуме не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра.
Позже Путин предложил занять пост главы правительства руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Сегодня Госдума должна рассмотреть его кандидатуру.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинКПРФГосдума РФПравительство РФРоссияПолитика
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