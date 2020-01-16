В Петербурге потеплело до 8,1 градуса

"Второй подряд рекорд суточной максимальной температуры воздуха был установлен в северной столице в ночь на четверг, 16 января. Волна тепла, накрывшая город в середине календарной зимы, прогрела воздух до плюс 8,1 градуса. Таким образом, был перекрыт исторический максимум для этого дня (плюс 5,4 градуса, 1975 год)", - говорится в сообщении.