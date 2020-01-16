В Петербурге потеплело до 8,1 градуса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Теплая погода в Санкт-Петербурге вновь побила рекорд – минувшей ночью температура воздуха достигла 8,1 градуса тепла, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"Второй подряд рекорд суточной максимальной температуры воздуха был установлен в северной столице в ночь на четверг, 16 января. Волна тепла, накрывшая город в середине календарной зимы, прогрела воздух до плюс 8,1 градуса. Таким образом, был перекрыт исторический максимум для этого дня (плюс 5,4 градуса, 1975 год)", - говорится в сообщении.
15 января на метеорологической станции ОГМС Санкт-Петербург было зафиксировано 7,6 градуса тепла. Таким образом, был перекрыт исторический максимум дня, который был отмечен в 1975 году и составлял плюс 5,5 градуса.